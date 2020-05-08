Видео ⟩ "Земля янтаря и эмоций": Всемирно известный тенор Аль Бано посвятил Латвии песню и клип

Всемирно известный итальянский тенор Аль Бано (Al Bano) выпустил новую песню и клип "Земля янтаря и эмоций" (Terra d'Ambra e di Emozioni). Она посвящена Латвии.
Аль Бано регулярно бывает в Риге. Помимо концертов, он сотрудничал с группой Cosmos и даже открыл в столице Латвии винный бар Felicita. В новой песне Аль Бано поет о Цесисе, Кулдиге, Риге, Юрмале.
Наибольшую популярность тенор приобрел в начале 80-х в эстрадном дуэте с исполнительницей Роминой Пауэр. Тогда они заняли второе призовое место на конкурсе в Сан-Ремо. С четырьмя хитами (Sharazan, Aria pura, Felicitа и Il ballo del qua qua) в 1982 году, артисты попали в первую десятку национального рейтинга эстрадных певцов и стали абсолютными рекордсменами Италии.
Видео: песня "Земля янтаря и эмоций"
В 2019 году Аль Бано был включен в "черный список" Украины: Минкультуры этой страны посчитало его и еще 146 человек "опасными для национальной безопасности".
Галерея: концерт Аль Бано в Arēna Rīga
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