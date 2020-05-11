Хоккеисты болеют за тебя!

В этом году чемпионат мира по хоккею не состоится, но это не заставит хоккеистов сборной Латвии повесить коньки на гвоздь. Они продолжат тренироваться и призывают тебя тоже заниматься спортом и быть активным.
Прими вызов Bite и хоккеистов сборной Латвии! Открой в смартфоне приложение Endomondo или скачай его в Google Play или App Store.
Выбери любой вид спортивной активности, который тебе нравится, и которым ты хочешь заниматься во время участия в вызове. Ты можешь бегать, упражняться, ездить на велосипеде, играть в мяч и т.д. Если хочешь, ты можешь каждый раз делать что-то другое.
С 8 по 23 мая собирай активные минуты и выигрывай призы! Можешь начинать в любой день.
Собери 420 активных минут и выиграй один из 5000 шарфов хоккейных болельщиков. Чтобы принять участие в вызове, нужно быть физически активным не менее получаса в день.
Собери 600 активных минут и выиграй одну из 10 маек хоккейных болельщиков с автографами игроков нашей сборной. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, нужно быть активным около 37 минут в день.
Будь активен и продолжай двигаться и по окончании вызова!
Распределяй время упражнений как тебе удобно - занимайся спортом каждый день по пол часа или распредели время на несколько более длинные тренировки. Чтобы участвовать в розыгрыше призов, необходимо собрать общее количество минут.
Интересный факт!
- 420 минут - это общее игровое время в подгруппе хоккейного чемпионата.
- 600 минут - это общее игровое время, если сборная доходит до финала.
На этот раз не ты болеешь за хоккей, а Bite и вся сборная по хоккею болеет за Tебя!
Материал подготовлен в сотрудничестве с Bite.
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