Хоккеисты болеют за тебя!

Прими вызов Bite и хоккеистов сборной Латвии! Открой в смартфоне приложение Endomondo или скачай его в Google Play или App Store.

Выбери любой вид спортивной активности, который тебе нравится, и которым ты хочешь заниматься во время участия в вызове. Ты можешь бегать, упражняться, ездить на велосипеде, играть в мяч и т.д. Если хочешь, ты можешь каждый раз делать что-то другое.

С 8 по 23 мая собирай активные минуты и выигрывай призы! Можешь начинать в любой день.

Собери 420 активных минут и выиграй один из 5000 шарфов хоккейных болельщиков. Чтобы принять участие в вызове, нужно быть физически активным не менее получаса в день.

Собери 600 активных минут и выиграй одну из 10 маек хоккейных болельщиков с автографами игроков нашей сборной. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, нужно быть активным около 37 минут в день.

Будь активен и продолжай двигаться и по окончании вызова!

Распределяй время упражнений как тебе удобно - занимайся спортом каждый день по пол часа или распредели время на несколько более длинные тренировки. Чтобы участвовать в розыгрыше призов, необходимо собрать общее количество минут.

Интересный факт!

420 минут - это общее игровое время в подгруппе хоккейного чемпионата.

600 минут - это общее игровое время, если сборная доходит до финала.

На этот раз не ты болеешь за хоккей, а Bite и вся сборная по хоккею болеет за Tебя!

Материал подготовлен в сотрудничестве с Bite.