airBaltic выполнит рейс из Баку и Франкфурта

По запросу Министерства иностранных дел Латвийской Республики и с разрешения Министерства сообщения Латвийской Республики латвийская национальная авиакомпания airBaltic 11 мая выполнит дополнительный специальный рейс туда и обратно по маршруту Рига-Баку-Франкфурт-Рига. Билеты можно будет приобрести на каждый сегмент полета, а также на полет из Баку в Ригу через Франкфурт, сообщили RUS.TVNET в авиакомпании.
Забронировать билеты на эти полеты можно, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771.
airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта Рига E до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.
7 мая правительство Латвии приняло решение продлить период мер безопасности, в том числе ограничения на перемещение и приостановку международных пассажирских перевозок, чтобы ограничить распространение коронавируса. Все ранее запланированные airBaltic пассажирские перевозки на период до 17 мая 2020 года приостановлены.
С пассажирами, которые зарезервировали билеты на затронутые изменениями полеты, airBaltic свяжется лично по электронной почте, предложив альтернативные возможности путешествий. Служба поддержки клиентов airBaltic продолжает получать повышенное количество звонков и сообщений, поэтому мы рекомендуем обращаться в airBaltic только в том случае, если ваш полет был запланирован на ближайшие дни. Это позволит тем, чей рейс был запланирован на ближайшее время, и кто нуждается в нашем внимании больше всего, связаться с airBaltic первыми.
С актуальной информацией о путешествиях можно ознакомиться на сайте компании.
В настоящее время airBaltic продолжает предлагать своим клиентам чартерные полеты и грузовые рейсы, заказать которые можно на сайте компании.
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