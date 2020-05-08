airBaltic выполнит рейс из Баку и Франкфурта

Забронировать билеты на эти полеты можно, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта Рига E до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

7 мая правительство Латвии приняло решение продлить период мер безопасности, в том числе ограничения на перемещение и приостановку международных пассажирских перевозок, чтобы ограничить распространение коронавируса. Все ранее запланированные airBaltic пассажирские перевозки на период до 17 мая 2020 года приостановлены.

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на затронутые изменениями полеты, airBaltic свяжется лично по электронной почте, предложив альтернативные возможности путешествий. Служба поддержки клиентов airBaltic продолжает получать повышенное количество звонков и сообщений, поэтому мы рекомендуем обращаться в airBaltic только в том случае, если ваш полет был запланирован на ближайшие дни. Это позволит тем, чей рейс был запланирован на ближайшее время, и кто нуждается в нашем внимании больше всего, связаться с airBaltic первыми.

С актуальной информацией о путешествиях можно ознакомиться на сайте компании.

В настоящее время airBaltic продолжает предлагать своим клиентам чартерные полеты и грузовые рейсы, заказать которые можно на сайте компании.