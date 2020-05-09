Сб, 9.05.2020
Он был в майке и шортиках, босиком. А на улице +1 в десять вечера. Ноги у него уже синие были. Мы даже сначала подумали, что его задели помощник машиниста Александр Мериньш о спасении мальчика

В Латвии выявлено всего два новых случая Covid-19

Анализ на Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии сделано 2555 тестов на Covid-19, выявлено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 75 571 анализов, Covid-19 подтвержден у 930 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 29 человек, у 27 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 109 человек, переболевших Covid-19.

Напомним, в четверг, 7 мая, правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня. 

Сообщается, что в общественном транспорте можно будет ездить, закрывая нос и лицо (маска, шарф, платок). Торговые центры откроются и в выходные дни, а рестораны, бары и места развлечений смогут работать до 24 часов. 

Также разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием не более 25 человек при условии обеспечения между ними дистанции в два метра.  На свежем воздухе продолжительность мероприятий не ограничена, в помещениях - до трех часов, не более. 

Разрешено планировать туристические поездки между странами Балтии. 

Ученики девятых классов школ национальных меньшинств, которые решили сдать экзамен по латышскому языку, смогут пойти в школу на очную консультацию. Удаленное обучение в школах решено продолжить. 

Детские сады будут открыты для детей пяти и шести лет, которые проходят обязательную программу. 

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в своем Twitter написала, что продление режима ЧС обосновано сценарием, согласно которому четыре недели являются циклом - за это время можно оценить динамику инфицирования

 

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