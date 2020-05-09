В Латвии выявлено всего два новых случая Covid-19

В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 75 571 анализов, Covid-19 подтвержден у 930 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 29 человек, у 27 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 109 человек, переболевших Covid-19.

Напомним, в четверг, 7 мая, правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня.

Сообщается, что в общественном транспорте можно будет ездить, закрывая нос и лицо (маска, шарф, платок). Торговые центры откроются и в выходные дни, а рестораны, бары и места развлечений смогут работать до 24 часов.

Также разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием не более 25 человек при условии обеспечения между ними дистанции в два метра. На свежем воздухе продолжительность мероприятий не ограничена, в помещениях - до трех часов, не более.

Разрешено планировать туристические поездки между странами Балтии.

Ученики девятых классов школ национальных меньшинств, которые решили сдать экзамен по латышскому языку, смогут пойти в школу на очную консультацию. Удаленное обучение в школах решено продолжить.

Детские сады будут открыты для детей пяти и шести лет, которые проходят обязательную программу.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в своем Twitter написала, что продление режима ЧС обосновано сценарием, согласно которому четыре недели являются циклом - за это время можно оценить динамику инфицирования