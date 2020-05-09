Фото ⟩ В Таллинне Бронзового солдата усыпали цветами

ФОТО: rus.postimees.ee

Вчера, 8 мая, венки были возложены от правительств Эстонии, Республики Беларусь и Казахстана.

ФОТО: rus.postimees.ee

Также цветы принесли организаторы акции "Я помню, я помогаю!".

"Этот праздник для таллиннский ветеранов, особенно для некоторых из них, будет действительно со слезами на глазах - слезами радости и благодарности всем тем, кто принял участие в благотворительном проекте "Я помню, я помогаю!" - написали организаторы акции. - Гвоздики к памятнику сегодня (8 мая - прим.ред.) возложены. Мы призываем всех оставаться 9 мая дома! Праздник в этом году - в наших сердцах!".

"Для многих из нас 9 мая – это не просто праздник, а часть нашего внутреннего мира, нашей ментальности и понимания исторической памяти. Именно поэтому важно четко для себя осознать, в чем состоит эта историческая память. В чем ценность победы и тех событий, которые, слава богу, нас миновали? Ветераны призывают нас поберечь друг друга, и они знают, о чем говорят. Они жертвовали собой ради того, чтобы уберечь нас, - сказал вчера в интервью Rus.Postimees Михаил Кылварт. - Ветераны призывают нас не приходить к памятнику. Думаю, это было бы честно по отношению к памяти и ветеранам. Тем более, что 9 мая – это не один день, когда нужно помнить и гордиться".

И хотя ветераны, полиция и мэр Таллинна призвали людей не приходить 9 мая на Военное кладбище, нужно ожидать, что кто-то все же придет. Поэтому за соблюдением дистанции у Бронзового солдата будет следить полиция и МуПо.