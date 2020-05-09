Видео ⟩ Водитель машины украл на заправке электросамокат. Его владелица просит помощи

Чтобы быстро и удобно добираться до работы на заправочной станции в Пиньки, Инга каждый день использовала электросамокат. К сожалению, ее транспортное средство приглянулось и одному из посетителей заправки.
В четверг, 7 мая, он его выкрал, сообщает Degpunktā.
Не помог ни замок, ни видеосъемка. Мужчина за несколько секунд "перекусил" замок и довез самокат до своей машины - сел и уехал в неизвестном направлении.
Инга о краже сообщила в полицию, а также передала стражам порядка видеоматериалы, на которых виден момент преступления.
Женщина просит сообщить в полицию, если вам что-то известно об этом мужчине.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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