Сб, 9.05.2020
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Видео ⟩ Водитель машины украл на заправке электросамокат. Его владелица просит помощи

ФОТО: Кадр из видео

​Чтобы быстро и удобно добираться до работы на заправочной станции в Пиньки, Инга каждый день использовала электросамокат. К сожалению, ее транспортное средство приглянулось и одному из посетителей заправки.

В четверг, 7 мая, он его выкрал, сообщает Degpunktā.

Не помог ни замок, ни видеосъемка. Мужчина за несколько секунд "перекусил" замок и довез самокат до своей машины - сел и уехал в неизвестном направлении. 

Инга о краже сообщила в полицию, а также передала стражам порядка видеоматериалы, на которых виден момент преступления. 

Женщина просит сообщить в полицию, если вам что-то известно об этом мужчине. 

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке 

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