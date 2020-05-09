Видео ⟩ Водитель машины украл на заправке электросамокат. Его владелица просит помощи

В четверг, 7 мая, он его выкрал, сообщает Degpunktā.

Не помог ни замок, ни видеосъемка. Мужчина за несколько секунд "перекусил" замок и довез самокат до своей машины - сел и уехал в неизвестном направлении.

Инга о краже сообщила в полицию, а также передала стражам порядка видеоматериалы, на которых виден момент преступления.

Женщина просит сообщить в полицию, если вам что-то известно об этом мужчине.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке