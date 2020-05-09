Видео ⟩ Что посмотреть? Сериальные премьеры мая

"Эдди" (The Eddy)

Сериал от создателя "Ла-Ла Ленда" и "Человека на Луне" Дэмьена Шазелла. Здесь соединили драму и мюзикл. Можно и поплакать и потанцевать! "Эдди" - это история об американском пианисте Эллиоте Удо (Андре Холланд), который после семейных проблем начинает новую жизнь в Париже. Герой собирает джаз-банд и открывает клуб "Эдди". Проблем Эдди хватает, но тут в Париж приезжает его дочь-подросток Джули (Амандла Стенберг).

Где посмотреть: Netflix, с 8 мая.

"Голливуд" (Hollywood)

Если вы любите "Золотой век Голливуда" - то этот сериал для вас. Здесь он показан во всей красе - прекрасные костюмы, глянец и толпы молодых людей полных амбиций и желания славы. Запахи успеха с похотью и сексом. Режиссер Райан Мерфи фантазируетна тему, какой была бы киноиндустрия, если бы еще 1950-х не было бы разделений по гендеру, возрасту и расе.

Где посмотреть: Netflix, с 1 мая.

"Не с первой попытки" (Trying)

Легкий и обаятельный сериал о супружеской паре, которая тщетно пытается зачать ребенка. Супруги пробуют ЭКО, но у них ничего не выходит. В итоге они решаются усыновить ребенка, но и здесь есть свои трудности.

Где посмотреть: Apple TV+, c 1 мая.

"Загрузка" (Upload)

А что если в будущем мы сможем сами выбирать вариант загробной жизни? Научно-фантастический сериал "Загрузка" фантазирует на тему жизни после смерти. Создатели подошли к этому вопросу не столь философски, как "Черное зеркало", здесь все подано гораздо проще.

"Загрузка" - это комедийная и увлекательная история, отвечающая на вопрос: "А если бы?".

Где посмотреть: Amazon Prime, с 1 мая.

"Я знаю, что это правда" (I Know This Much Is True), мини-сериал

Это шестисерийная болезненная история взаимоотношений двух братьев. В нем показаны семейные отношения: насилие, абьюз, психологические травмы людей, выросших в нездоровой обстановке. Кинокритики отзываются о сериале очень хорошо и называют его "самым душераздирающим сериалом" за последние годы. Исполнителю главной роли Марку Руффало пророчат премию "Эмми".

Где посмотреть: HBO, Amediateka, c 10-11 мая.

"Великая" (The Great)

Еще одна киноистория про великую российскую императрицу. На этот раз повествование начинается задолго до дворцового переворота 1762 года. В сериале рассказывается, как молодая дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за Петра III, но вскоре разочаровывается в царственном супруге и готовит заговор.

Сценаристом "Великой" стал автор "Фаворитки" Тони Макнамара.

Где посмотреть: Hulu, more. tv, с 15-16 мая.

"Личная жизнь" (Love Life)

Стриминговый сервис HBO Max запускается 27 мая с сериалом-антологией "Личная жизнь" с Анной Кендрик в главной роли.

Это романтический сериал в жанре комедии жизни девушки в большом городе, которая пытается найти любовь. Создатели обещают новый сезон с новыми героями.

Где посмотреть: HBO Max, Amediateka, с 27-28 мая.

"Космические войска" / Space Force

Если вы любите сериалы "Офис" и "Друзья", а также в восторге от Джона Малковича, то "Космические войска" для вас! Создатели культового сериала "Офис" Грэг Дэниелс и Ховард Кляйн и исполнитель главной роли Стив Карелл придумали новую комедию "на рабочем месте" - в подразделении космических сил армии США. В сериале снялись Джон Малкович, Лиза Кудроу и другие.

Где посмотреть: Netflix, с 29 мая.