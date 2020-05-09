Для Путина продезинфицировали Александровский сад. Covid-19 и 9 мая у соседей

Россия

За сутки в стране выявлено 10 817 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 198 676 человек.

Более половины случаев - в Москве. За сутки там заболели еще 5667 человек, общее количество заболевших составляет 104 189 человек.

За сутки в России зарегистрировано 104 летальных случая носителей Covid-19. За весь период пандемии скончались 1827 человек.

Из-за пандемии коронавируса в России отменены традиционные массовые праздничные мероприятия ко Дню Победы. Президент России Владимир Путин возложил букет роз к Вечному огню в одиночестве.

Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню ФОТО: AFP/SCANPIX

Как отмечает Русская служба BBC, таким образом Путин прервал самое длинное за время руководства государством отсутствие на публике, которое продлилось не менее 32 дней.

"Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка" - марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями", - заявил Путин в обращении к народу.

Речь закончилась объявлением минуты молчания.

После этого Путин возложил цветы к каждой из тринадцати тумб с названиями городов-героев в Александровском саду. Сообщается, что вход в Александровский сад закрыли еще в пятницу, 8 мая - в этот день там началась дезинфекция территории.

Эстония

Накануне в Пярнуской больнице скончалась зараженная коронавирусом 81-летняя женщина, в целом по Эстонии выявлено восемь новых случаев инфицирования Covid-19.

По состоянию на утро 9 мая 48 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Эстонии скончались 60 человек с коронавирусом. 276 человек, у которых диагностировали это заболевание, выписаны из больниц. Закрыты 285 историй болезни выздоровевших от коронавируса.

В Эстонии с начала эпидемии сделано 62 720 первичных тестов на коронавирус, из них 1 733 или 2,8% оказались положительными.

Как сообщал RUS.TVNET, в Таллинне уже с четверга, 7 мая, в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом к подножию Бронзового солдата люди приносили цветы. Ветераны, полиция и мэр Таллинна призвали людей не приходить 9 мая на Военное кладбище.

Беларусь

Еще в конце марта 7 тысяч граждан Беларуси подписали петицию с требованием отменить парад. Но власти этого не сделали. Отказаться от всех массовых мероприятий, включая парад, посоветовала Минску и ВОЗ. Но Александр Лукашенко не согласен.

По последним данным Worldometers, на 8 мая в Беларуси было зарегистрировано 21 101 случай Covid-19 и 121 летальный исход носителя инфекции.

Литва

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