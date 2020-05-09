Сб, 9.05.2020
Вакцинация занимает второе место после чистой и безопасной питьевой воды как самая успешная мера общественного здоровья эпидемиолог SPKC Лариса Саврасова

Фото ⟩ Несмотря на вспышку Covid-19, на парад в Минске пришли десятки тысяч зрителей

В центре Минска прошел парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает Белорусская служба "Радио Свобода". 

Несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, в столице Беларуси объявлены народные гуляния и праздничные концерты.

Сообщается, что в параде в Минске участвовали около 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. За ним наблюдали десятки тысяч зрителей. 

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов.

Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы – мы бы поступили так же!" –​ 

цитирует Лукашенко издание "Белорусский партизан".

  • По последним данным, в стране официально подтвержден 21 101 случай Covid-19. 121 человек умер. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ