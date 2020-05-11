Умерший, пожалуйста, подойдите к окну

SPKC получает информацию о зараженных Covid-19 из лабораторий, в которых делают тесты, выясняет контактные лица и передает информацию полиции. Однако Центр не следит за тем, что происходит потом - кто выздоровел, кто в больнице или умер, так как это не их обязанность и такой задачи в распоряжении правительства о чрезвычайной ситуации нет, пояснила руководитель Отдела надзора за болезнями и иммунизации SPKC Элина Диминя. В свою очередь Госполиция полагается только на данные SPKC - и спокойна, так как жалоб мало.

Пытаются, но не выходит

Видя, что система не работает, SPKC теперь старается предоставить полиции информацию о тех, у кого два отрицательных теста на Covid-19 (этих людей контролировать больше не надо). Решение о том, что человек выздоровел, принимает семейный врач, однако сотрудничества между полицией и семейными врачами нет.

"Я знаю, мы хотели облегчить, но поняли, что так это не работает", - признает Диминя.

Информацию об отрицательных тестах SPKC обновляет дважды в неделю, поэтому зачастую пациент в системе э-здоровья о выздоровлении узнает раньше, чем учреждения, которые продолжают его контролировать.

Так же и с теми, кто в больнице или умер. Несмотря на то, что SPKC каждое утро сообщает, сколько человек в больнице, сколько из них в тяжелом состоянии, сколько умерли, к SPKC попадают только цифры, а не личные данные. Для того, чтобы облегчить работу полиции, учреждение теперь само их запрашивает, но не всегда получает сразу.

Первый список умерших поступил в полицию 24 апреля - то есть спустя три недели после первой зарегистрированной жертвы Covid-19. Но и это не работает - для того, чтобы убедиться, соблюдает ли его умерший отец карантин, Александру полиция звонила еще 30 апреля.

Бардак и в полиции

Представитель Госполиции Симона Гравите пояснила, что полицейские обновленную информацию получают каждое утро, и если во время визита констатируют изменение ситуации, они должны это отмечать в списке и передавать информацию коллегам. Однако объем данных большой, их обрабатывают вручную и могут случаться недоразумения.

"К сожалению, нет никакой онлайн-системы, в которой бы обновлялась информация и к которой можно было бы подключиться в режиме онлайн.

(...) Может случиться, что информация пропала где-то среди всех данных или что следующую проверку провела Муниципальная полиция и нет пометки. Могут быть ошибки", - признает Гравите.