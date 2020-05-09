Латвийские блогеры-супруги: у нас до свадьбы не было секса

Элина и Наурис познакомились в христианском лагере еще задолго до того, как начали встречаться. Их отношения стали романтическими, когда ей было 19, а ему 22.

Полгода спустя они обручились, еще через полгода вступили в официальный брак.

Весь год до свадьбы пара воздерживалась от интимной близости. "Это был год, когда я могла смотреть на него не как на мужчину, объект секса, а могла понять, мой ли это человек", - рассказала Элина.

Наурис и Элина не скрывают, что в предыдущих отношениях у них был секс, но это, по словам Элины, "дурит голову".

"Ты больше не можешь ясно мыслить, особенно это касается парня. Девушки еще так, а вот парень больше не может смотреть на женщину реально серьезно. Особенно когда он свое уже получил. И знает, что получит", - говорит Элина.

"Тот год был очень благословенным для нас. Мы могли пережить разные ситуации. Я могла посмотреть на его характер, изучить его, как он себя ведет, как с родителями, как с мамой, как относится ко мне, как ведет себя в стрессовых ситуациях, и я всегда думала - а он может быть моим мужем? Мы очень сблизились и поняли - да, мы хотим пожениться", - рассказала Элина. По ее мнению, сексуальные отношения не приводят к сильному и крепкому союзу. Согласие в постели - это лишь плюсик.