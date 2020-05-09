Сб, 9.05.2020
Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. [] Надо помнить, что те люди [участники войны] умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Москва: горит больница, где лечатся пациенты с Covid-19. Погиб человек

Иллюстрация

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

В Москве, в клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лечатся пациенты с Covid-19, в 20:30 9 мая начался пожар. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. 

По данным телеканала "Дождь" в пожаре погиб один человек, 200 пациентов эвакуированы.

Издание Baza сообщает, что еще три человека пострадали.

Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на свои источники пишет, что причиной возгорания стало "воспламенение личных вещей".  У Baza другая информация: загорелся кислородный баллон в отделении реанимации.  

Отмечается, что урологический корпус этой больницы ранее был перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. 

Официальных данных по числу пострадавших или погибших пока нет.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ