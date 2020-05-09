Москва: горит больница, где лечатся пациенты с Covid-19. Погиб человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

По данным телеканала "Дождь" в пожаре погиб один человек, 200 пациентов эвакуированы.

Издание Baza сообщает, что еще три человека пострадали.

Тем временем "Интерфакс" со ссылкой на свои источники пишет, что причиной возгорания стало "воспламенение личных вещей". У Baza другая информация: загорелся кислородный баллон в отделении реанимации.

Отмечается, что урологический корпус этой больницы ранее был перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.

Официальных данных по числу пострадавших или погибших пока нет.

В Москве горит 50-я больница, оборудованная под коронавирус. Один человек погиб, ещё трое пострадали. pic.twitter.com/L74wv1SjHQ — Андрей Меркин (@wasy_invalid) May 9, 2020