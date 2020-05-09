Covid-19 ударил по рынку автомобилей в Латвии

По данным ассоциации, за первые четыре месяца 2020 года в Латвии регистрация новых легковых пассажирских автомобилей сократилась на 25,4% - до 4553 машин. В свою очередь регистрация нового легкового коммерческого транспорта уменьшилась на 26,6% - до 647 авто.

В апреле этого года в Латвии была зарегистрирована 841 новая легковая автомашина, что на 55,2% или 1037 машин меньше, чем в апреле прошлого года.

В том числе регистрация новых легковых пассажирских авто сократилась на 58,5% - до 683 единиц, а регистрация легкового коммерческого транспорта сократилась на 32,5% - до 158 единиц.

По словам президента Автомобильной ассоциации Андриса Кулбергса, данные за апрель 2020 года уже более полно отображают влияние пандемии Covid-19 на авторынок Латвии.

Однако Кулбергс прогнозирует, что в мае и июне спад регистрации новых легковых машин может достигнуть 70-80%.

"Май и июнь будут критичными для отрасли и покажут картину оставшегося года", - заявляет ассоциация.

"Поток покупателей в автосалонах упал на целых 80%. Единственным автомобильным сегментом, где сохраняется более высокая активность клиентов, являются коммерческие транспортные средства, где наблюдается спад на 32%, поскольку есть определенные отрасли бизнеса, где активность и спрос резко возросли, например, торговля продуктами питания, медицинскими товарами, торговля в интернет-магазинах и продажи товаров для дома. Особенно высок спрос на модели коммерческих автомобилей, оснащенные системами охлаждения", - сообщили в ассоциации.

Также ассоциация указала, число регистраций автомобилей в первом квартале этого года упало на 27%, однако во втором квартале ожидается еще больший спад.