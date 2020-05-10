Видео очевидца ⟩ Юглу заволокло дымом от пожара

По сообщениям Государственной пожарно-спасательной службы, в субботу вечером, 9 мая, на Югле горела пристройка к одноэтажному дому и крыша.

Вызов на место происшествия был получен в 19.20. Прибыв на место ЧП, пожарные констатировали, что горит пристройка к одноэтажному дому площадью 50 кв.м., а также крыша площадью 30 кв.м.

Приблизительно в течение часа пожарным удалось локализовать пожар. Пострадал один человек, он был передан в руки медиков.

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