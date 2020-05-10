Сенсация на турнире UFC! Гэтжи нокаутом победил Фергюсона и вышел на Хабиба

Первые два раунда бойцы провели в стойке, отметившись рядом точных атак. Начало боя осталось за Фергюсоном, который был активнее и работал нестандартно, а в конце второй пятиминутки Гэтжи потерял равновесие и едва не упал.

Тем не менее, Гэтжи довольно часто и много попадал по сопернику, что и решило исход поединка. В третьем раунде у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома, в четвёртом раунде Гэтжи продолжил владеть инициативой, а за полторы минуты до конца судья остановил поединок, так как Фергюсон был в тяжёлом состоянии.

Для Джастина Гэтжи это 22-я победа в 24 встречах, а Тони Фергюсон прервал серию из 12 побед и уступил впервые с 2012 года.

Таким образом, Гэтжи неожиданно для многих завоевал временный титул чемпиона UFC в лёгком весе и в следующем бою должен драться с Хабибом Нурмагомедовым.