Эстония получит от Японии потенциальное лекарство против Covid-19. Что нового у соседей?

Россия

За сутки в стране выявлено 11 012 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 209 688 человек.

Около половины случаев - в Москве. За сутки там заболел еще 5551 человек, общее количество заболевших составляет 109 740 человек.

За сутки в России зарегистрировано 88 летальных исхода носителей Covid-19. За весь период пандемии скончались 1915 человек, выздоровели — 34 306.

По данным на 10 мая Россия по-прежнему занимает пятое место по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки проанализированы 654 теста на Covid-19, из них шесть тестов или 0,9% оказались позитивными.

По состоянию на утро 10 мая 51 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Эстонии скончались 60 человек с коронавирусом.

276 человек, у которых диагностировали заболевание, выписаны из больниц. Выздоровевшими считаются 1224 человека.

В Эстонии с начала эпидемии сделано 63 000 первичных тестов на коронавирус, из них 1 739 или 2,7% оказались положительными.

Сообщается, что правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио посылку с потенциальным лекарством против коронавируса, которое прибудет в страну назначения на будущей неделе, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"То, что Эстония получит от Японии лекарство Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации.

Я разговаривал в четверг с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его", - сообщил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

Avigan разработан японской фармацевтической фирмой Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа. После вспышки пандемии МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan для участия в исследованиях и потенциального использования при лечении COVID-19.

Запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования на предмет лечения от COVID-19 направили Японии более 80 государств. Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества. Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний, отмечает МИД.

Беларусь

По последним данным Worldometers, на 10 мая в Беларуси было зарегистрировано 22 052 случая Covid-19 и 126 летальных исходов носителя инфекции.

Напомним, несмотря на распространение коронавируса, утром 9 мая в Минске прошел парад - в нем участвовали около 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. За парадом наблюдали десятки тысяч зрителей.

Чем обернется этот названный журналистом "Дождя" "акт бесстрашия или безрассудства", покажет время.

По информации издания, военные получили приказ быть на параде без масок.

Литва

В Литве за двое суток выявлено 43 новых случая Covid-19, в воскресенье, 10 мая, отчитался Минздрав Литвы. В Министерстве не уточнили, сколько из них было выявлено в пятницу, а сколько в субботу.

Ранее сообщалось о восьми новых случаях в пятницу, но позднее стало известно, что истинное число было выше.

Всего в стране 1479 зарегистрированных случаев Covid-19, скончались 50 человек, проведено 183 913 анализов.