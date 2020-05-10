Фото ⟩ Бывшая Тимати сменила имидж и "копирует" его нынешнюю возлюбленную Анастасию Решетову

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова продолжает экспериментировать с цветом и длиной волос. Долгое время девушка была блондинкой и носила наращенные волосы.

Теперь она и вовсе кардинально сменила образ. Алена стала брюнеткой с длинными волосами. Подписчики тут же сравнили ее с новой возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

"Теперь ясно почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то", - написал один из комментаторов.

Стоит заметить, что теперь девушки и правда похожи.

Согласны?

Алена Шишкова - успешная модель, вторая вице-мисс России 2012 года. Стала широко известна на фоне романа с рэпером Тимати, от которого в 2014 году родила дочь Алису. Но в 2015 году пара распалась. Красавица ведет свой блог в Instagram, на ее странице свыше 6,5 миллионов подписчиков.