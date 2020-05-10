Полиция: нет доказательств, что заболевший Covid-19 Кайминьш нарушал самоизоляцию

Полицейский участок Центрального района столицы прекратил административное делопроизводство в связи с полученной информацией о том, что депутат не соблюдал самоизоляцию, так как в ходе проверки информация не подтвердилась.

Как сообщалось, в марте из-за заболевания Кайминьша Центр профилактики и контроля заболеваний обследовал всех депутатов Сейма и других сотрудников парламента, а всем, кто контактировал с Кайминьшем, в течение 14 дней нужно было находиться в самоизоляции.

Так как депутат контактировал с представителями правительства и участвовал в заседании коалиции, в самоизоляцию пришлось отправиться также членам правительства, включая премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Сам Кайминьш заявил, что 1 марта находился в столице Литвы Вильнюсе. На тот момент Литва не входила в список стран, охваченных коронавирусом.

6 марта депутат почувствовал себя плохо и был госпитализирован в инфекционную больницу. Анализы на Covid-19 ему не делали, а был поставлен диагноз гнойной ангины.

После выписки Кайминьш, соблюдая указания врачей, лечился дома антибиотиками, а 15 и 16 марта вышел на работу.

"Если даже предположить, что я мог инфицироваться в Литве Covid-19 (а это уже не проверить), согласно всем предписаниям 15 марта уже истек бы 14-дневный инкубационный период. Почему мне не были сделаны анализы на Covid-19? Не спрашивайте меня, спрашивайте докторов и министра", - заявил депутат.

18 марта вечером он узнал, что человек, с которым он контактировал, заболел новым коронавирусом. 19 марта Кайминьш пытался дозвониться в соответствующие службы, чтобы записаться на анализы. 20 марта утром он сдал анализ, а 21 марта у него было подтвержден "Covid-19".

Кайминьш утверждал, что после того, как стали известны результаты анализов, он не выходил из дома и соблюдал карантин.