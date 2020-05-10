Сюрприз для жены. В Валмиере мужчина устроил концерт под окнами больницы

По причине ограничений из-за Covid-19 в родильных отделениях по всей Латвии запрещены посещения. В Валмиере к поздравлению своей супруги некий мужчина подошел творчески - устроил концерт под окнами больницы.
Видео опубликовано на странице родильного отделения Видземской региональной больницы в сети Facebook. Сообщается, что мужчина устроил сюрприз по случаю рождения третьего ребенка.
Песню Dievs dod (Бог дает) исполнил лидер группы Otra puse Нормунд Пауниньш.
Видео: концерт под окнами больницы в Валмиере
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