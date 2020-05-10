Вс, 10.05.2020
Такого ограничения свобод людей, какое в привычном порядке есть в Чечне, нет нигде. журналист Елена Милашина о ситуации с коронавирусом на Кавказе

Сюрприз для жены. В Валмиере мужчина устроил концерт под окнами больницы

ФОТО: Ekrānuzņēmums

По причине ограничений из-за Covid-19 в родильных отделениях по всей Латвии запрещены посещения. В Валмиере к поздравлению своей супруги некий мужчина подошел творчески - устроил концерт под окнами больницы. 

Видео опубликовано на странице родильного отделения Видземской региональной больницы в сети Facebook. Сообщается, что мужчина устроил сюрприз по случаю рождения третьего ребенка.

Песню Dievs dod (Бог дает) исполнил лидер группы Otra puse Нормунд Пауниньш. 

Видео: концерт под окнами больницы в Валмиере 

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