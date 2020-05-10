Задержанный сотрудник спецслужбы: связь с депутатом Юрашсом и криминальным авторитетом

28 апреля этого года Служба государственной безопасности задержала Спаранса по факту возможной коррупции и разглашения гостайны, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga. По месту жительства провели обыск, суд применил арест в качестве меры пресечения. Однако за решеткой Спаранс пробыл недолго - на выручку пришли друзья, - внесли залог в размере 50 тысяч евро. Скинулись бывший сотрудник военной разведки Майгур Стрикис, адвокаты Спаранса Александр Березин и Алла Юраша.

Последние когда-то были следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

​Спаранс в 2018 году ушел на пенсию по выслуге лет. События, которые послужили основанием для его задержания, разворачивались в ноябре прошлого года. Служба госбезопасности сообщила, что по подозрению в контрабанде оружия в одну из стран Африки, на которую наложены санкции, задержан человек. Это был Константин Солодуха. Будучи под арестом, он дал показания о взятке в размере порядка 35 тысяч евро, которую дал Спарансу, когда тот еще работал в Бюро по защите Сатверсме.

По словам адвоката Березина, человек, заявивший о взятке Спарансу с целью получения определенной информации, не мог вспомнить ни месяц, ни число, когда это происходило. Защита Спаранса считает дело сфабрикованным с целью получить ордер на обыск его дома.

Адвокат полагает, что человек, который оговорил Спаранса, совершил сделку со службами.

Имя Константина Солодухи звучало в ряде скандалов, связанных с торговлей оружием. В 2011 году журналисты Nekā personīga занимались расследованием контрабанды оружия из Молдавии в Нагорный Карабах. Оказалось, что организатором был Солодуха, но Служба госбезопасности не смогла это доказать. В 2016 году Солодуха пытался доставить груз в Йемен, где шла гражданская война.

Солодуха избежал наказания за нарушения в процессе торговли оружием. Но из-за его репутации юрмальский аэропорт в Тукумсе, часть которого принадлежит его фирме Wings 4 Sky, остался без лицензии.

В феврале 2020 года Солодуху задержали и арестовали, как и его доли капитала в Wings 4 Sky.

Nekā personīga отмечает, что, судя по всему, Солодуха платил Спарансу за решение вопроса с аэропортом, на который спецслужбы наложили запрет.

Спаранса на прошлой неделе задержали у ресторана Erebuni в Пурвциемсе, где у него была назначена встреча с гражданином России Романом Осипяном. Сотрудница ресторана рассказала, что Осипян часто бывает "как друг, как гость".

Рестораном Erebuni управляет армянская семья, родня Осипяна, который живет в Латвии со студенческих лет. В этом заведении он регулярно встречался со Спарансом. В прошлом году Осипян решил вложиться в охранный бизнес - стал совладельцем компании Grand Force Security, которая принадлежала и бывшему оперативнику KNAB Юрису Юрашсу, ныне депутату Сейма.