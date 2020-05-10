Главврач московской больницы рассказал, сколько пациентов выжили после ИВЛ

"Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 из них (13,6 процента)", - цитирует врача Lenta.ru.

Это значит, что более 100 подключенных к ИВЛ не выжили.

Порядка 60% подключенных к ИВЛ пациентов - мужчины около 64 лет. Максимальный возраст подключенных к ИВЛ — 94 года, минимальный — 27 лет.

Проценко уточнил, что примерно 30% пациентов, которых подключили к ИВЛ, поступили в медучреждение в экстренном порядке и сразу были помещены в реанимацию. Еще 21% были транспортированы из других больниц столицы России и Подмосковья.

ФОТО: Facebook Дениса Проценко

Как уже сообщал RUS.TVNET, по состоянию на 10 мая, в России выявлено 11 012 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 209 688 человек. Около половины случаев - в Москве. За сутки там заболел еще 5551 человек, общее количество заболевших составляет 109 740 человек.

За сутки в России зарегистрировано 88 летальных исхода носителей Covid-19. За весь период пандемии скончались 1915 человек, выздоровели — 34 306.

По данным на 10 мая Россия по-прежнему занимает пятое место по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.