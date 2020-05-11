Джонсон озвучил план по постепенной отмене ограничений в Великобритании

"Сейчас не тот момент, чтобы просто прекратить мероприятия по ограничению", - сказал Джонсон.

По его словам, часть учеников основных школ могла бы вернуться в школу, и магазины могли бы быть открыты 1 июня, а рестораны и гостиницы могли бы стать доступны с 1 июля.

Джонсон также предупредил, что вскоре может наступить время, когда авиапассажиром, являющимся в Великобританию, может быть установлен двухнедельный карантин.

План по постепенной отмене ограничительных мероприятий будет рассмотрен в парламенте в понедельник, пообещал премьер.

В центре этого плана будет пятиуровневая система тревоги Covid-19, первым уровень которой будет самым низким, свидетельствующим, что коронавируса нет, а пятым уровнем будет наивысший уровень тревоги.

С начала эпидемии ситуация в Великобритании соответствует четвертому уровню тревоги, указал Джонсон.

Он призвал тех, кто может работать удаленно, продолжать это делать, а тех, для кого это невозможно, продолжать соблюдать социальное дистанцирование и избегать использования общественного транспорта.

Со среды в Великобритании разрешено без ограничений заниматься спортом на свежем воздухе и загорать, однако вместе это могут делать только те, кто проживает в одном домохозяйстве. Сейчас жители Великобритании могут раз в день покидать дома, чтобы позаниматься спортом.

В ходе второго этапа, который может начаться самое раннее 1 июня, могут постепенно открыть магазины и разрешить ученикам основных школ вернуться в школы, указал Джонсон.

"В ходе третьего этапа, который начнется не раньше начала июня, мы надеемся открыть хотя бы часть гостиничной сферы и другие места с условием, что они будут безопасными и будет обеспечено социальное дистанцирование", - отметил британский премьер.

Он также сказал, что сроки реализации плана могут быть изменены согласно эпидемиологической ситуации.

Мероприятия по ограничению коронавируса в Великобритании были введены семь недель назад.