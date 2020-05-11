За прошедшие сутки Covid-19 в Латвии обнаружен еще у семи человек

Вчера в Латвии было сделано 555 тестов на Covid-19. В целом с начала эпидемии проведено 77 147 анализов, Covid-19 подтвержден у 946 человек.

464 человека уже выздоровели, 18 человек скончались.

За последние сутки не было госпитализировано ни одного пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 109 человек, переболевших Covid-19.