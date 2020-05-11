Саудовская Аравия увеличит PVN в три раза и остановит выплату пособий на жизнь

Саудовская Аравия сообщила, что в ближайшие два месяца утроит налог на добавленную стоимость (PVN) и остановит выплату пособий по покрытию расходов на жизнь, сообщает ВВС.
Мероприятия по экономии пришлось ввести потому, что в глобальная пандемия привела к резкому падению цен на нефть.
Саудовская Аравия ввела PVN в размере 5% всего два года назад, пытаясь таким образом снизить зависимость бюджета от цен на сырую нефть. С 1 июля PVN будет повышен до 15%.
В свою очередь пособие, которое покрывает трудоустроенным в госсекторе затраты на жизнь, будет остановлен с 1 июня.
Ежемесячное пособие в размере 1000 риалов (245 евро) было введено, чтобы компенсировать удорожание жизни после решения правительства поднять цены на топливо и ввести PVN. В госсекторе трудоустроены примерно 1,5 миллиона человек, пишет Reuters.
"Это болезненно, однако нужны мероприятия, чтобы сохранить финансовую и экономическую стабильность в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также, чтобы преодолеть кризис коронавируса с по-возможности наименьшими потерями", - указал министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.
Траты государства в первой четверти этого года превысила доходы, что привело к дефициту в размере девяти миллиардов долларов.
Доходы от торговли нефтью рухнули почти на четверть, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!