Домбровский: деньги на преодоление кризиса расходуются неэффективно

В качестве примера он упомянул выплату пособий по простою. Правительство выделило на это средства, чтобы выплатить в течение двух месяцев, но пока истрачено только 10% от этой суммы.

По словам Домбровского, в области здравоохранения правительство действует компетентно, чего нельзя сказать о народном хозяйстве.

Действия правительства неравномерны - например, сельскому хозяйству выделено 45,5 млн евро, а вопрос о поддержке туристической отрасли, где спад намного сильнее, до 100%, пока только обсуждается.

Политик также выразил опасения, что под прикрытием кризиса могут происходить подозрительные закупки, необходимость которых обоснуют кризисом. Пример - выделение дополнительных средств авиакомпании airBaltic, которое правительство не объяснило.