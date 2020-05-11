Видео ⟩ Собака встречает хозяйку спустя 56 дней разлуки. Это очень трогательно!

Как только итальянка появилась во дворе его дома, ее радостным лаем встретила собака по кличке Али. Пёс сразу же кинулся к девушке, визжа от счастья и прыгая вокруг нее. Это милое видео опубликовало издание Metro.

Из всех государств Европы Италия понесла самый серьезный ущерб от пандемии Covid-19: умерли 30 395 человек, общее число зараженных достигло 218 268. С 10 марта в Италии был введен жесткий карантин.

Но с конца апреля в стране зафиксировано снижение числа новых случаев заболевания и рост выздоровлений. Поэтому правительство начало постепенно ослаблять ограничения.