Фото ⟩ Вино за тысячу евро и концерт Маликова: Ксения Собчак нарушила карантин и встретилась с друзьями

Скорее всего это было празднование 9 мая. Собчак и Богомолов пришли в гости к певцу и музыканту Дмитрию Маликову. Вместе с ними был и Платон, сын журналистки от брака с актером Максимом Виторганом. На вечеринке присутствовала дочь Маликова Стефания и дизайнер Яна Расковалова.

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Гости пили, если и веселились. Из угощений, можно было увидеть торт "Наполеон", сделанный Расковаловой и эксклюзивное вино 1945 года Taylor`s. Стоимость такой бутылки варьируется от 900 до 1,3 евро.

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Маленький Платон тоже присоединился к празднованию и попробовал себя в качестве артиста. Малыш подошел к микрофону и поздравил гостей песней "Идет солдат по городу".

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, во время пандемии коронавируса Ксения Собчак регулярно делает прямые эфиры в Instagram вместе с супругом Константином Богомоловым.