"Ирбе в министры!" или 20 лет легендарной победе над Россией

20 лет назад - 5 мая 2000 года - хоккейная сборная Латвии одержала самую известную победу в своей истории. Тогда в Санкт-Петербурге на чемпионате мира со счётом 3:2 была обыграна сборная России, в составе которой были звёзды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высшего уровня.
Латвия начала турнир мощно, русская машина "забуксовала"
Игры латвийской хоккейной сборной во время чемпионата мира в 2000 году проходили в недавно построенном холле на проспекте Большевиков. На чемпионате 16 сборных были поделены на четыре группы. Латвия оказалась в группе А, вместе с Беларусью, Украиной и Швецией.
Во время первой игры против шведов латыши достойно держались, но всё же проиграли со счётом 1:3. Эта игра проходила 30 апреля, что совпало с днём рождения тогдашнего капитана сборной Харийса Витолиньша.
2 мая Латвия играла с важным противником - Беларусью. Очень увлекательный матч, закончившейся победой нашей команды со счётом 6:3. Это стало своеобразной местью за проигрыш на чемпионате в 1999 году - именно из-за него латышам пришлось распрощаться с А группой на полгода.
Юрис Опульскис забросил две шайбы белорусам, а ещё дважды точным оказался рождённый в Беларуси Александр Белявский. И каким был его второй гол! Просто конфетка! Белявский обыграл защитника противников пируэтом, после чего забросил шайбу в ворота неудобной стороной клюшки.
4 мая латыши одержали победу над Украиной со счётом 2:1, а на следующий день их уже ждало испытание от звёздной команды России.
Российская сборная собрала у себя дома крайне впечатляющий состав. Из 22 отобранных хоккеистов 14 представляли клубы НХЛ.
В составе звёздной плеяды были ведущие игроки НХЛ: Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Яшин, Виктор Козлов, Алексей Жамнов, Сергей Гончар, Максим Афиногенов и другие.
Правда, у этой "команды мечты" не всё шло гладко. Первая игра завершилась со счётом 8:1, Россия одержала победу над Францией, но после сборную ожидали поражения от США (0:3) и Швейцарии (2:3).
Для обеих команд легендарный матч 5 мая в Санкт-Петербурге стал первой игрой второго этапа.
Легендарная победа, которая привела к общей эйфории
Легендарная победа, которая привела к общей эйфории
Главный тренер латвийской сборной Харальд Васильев через несколько лет после матча 2000 года говорил в интервью для передачи Latvijas hokeja zelta mirkļi ["Золотые мгновения латвийского хоккея" - лат.], что "парни были воодушевлены как никогда в жизни".
Понятно, что матч был очень важен. Как в спортивном плане, так и со стороны исторически-политического аспекта. Игра проходила на следующий день после праздника 4 мая, десять лет спустя после принятия декларации независимости Латвии.
Все шайбы в этой игре были заброшены во втором периоде. Чудеса в воротах творил Артур Ирбе, а первый гол в большинстве забил Александр Белявский. Вторую и третью шайбы, по данным из протокола, забил Александр Семёнов. Вторую шайбу он забросил, обхитрив вратаря Илью Брызгалова обманным движением.
А третий гол так и остаётся загадкой по сей день. В записи невозможно отследить, как именно шайба попала в ворота, так как траектория очень нелогичная.
В конце концов Латвия позволила России забросить ещё только одну шайбу, а сами латыши в первый раз превзошли российскую сборную с момента восстановления независимости.
Эйфории не было предела. Во время этого матча прервали даже заседание Сейма, а хоккеистам обещали вручить ордена Трёх звёзд.
Возможно, самой запоминающейся фразой с той игры стал комментарий вратаря Ирбе по дороге в раздевалку.
"Я скажу в пяти словах. Я живу уже 33 года на этой земле, и их я прожил ради этого дня, этой игры. Я бы полжизни отдал ради одного такого матча. Больше мне нечего добавить. Спасибо всем, кто верил!", - сказал вратарь.
Почему именно эта игра ставила фольклором латвийского хоккея?
Игра России и Латвии 5 мая 2000 года определённо не была идеальным представлением на льду. Было много странностей и даже курьёзов. Но именно это и стало классикой хоккея - золотым зерном в "шкафу дайн".
"Если быть полностью объективным, тогда надо сказать, что этот подвиг вовсе и не был так велик", - ровно через 20 лет в разговоре с TVNET отметил опытный хоккейный журналист Янис Матулис.
"У русских тогда были свои проблемы. Они первый раз напоролись на то, что количество игроков НХЛ в сборной ещё не говорит об успехах на турнире.
Жёны игроков НХЛ сборной России были недовольны гостиницей, где им предложили поселиться. Всё время продолжался сыр-бор. Тренером был Александр Якушев. В своё время он был хорошим хоккеистом, но тренер никакой", - вспоминал Матулис.
Скорее всего "фольклоризироваться" этой игре помогло то, что это была первая победа над Россией, да ещё и на их территориии с таким звёздным составом.
Например, в 2003 году на чемпионате мира в Финляндии Латвия также одержала победу над Россией со счётом 2:1, однако, эту игру мало кто вспоминает.
Но это ни в коем случае не обесценивает сделанное в 2000 году. Это была очень особенная и в целом блестящая игра.
У нападающего сборной Латвии "похолодели ноги" после допинг-контроля, российский хоккеист проснулся лицом в писуаре
В то время четвёртый сменный нападающий латвийской сборной Артис Аболс в разговоре с TVNET рассказал, что ничего особенно выдающегося с самого матча не помнит.
"С самого матча в памяти осталось только несколько эпизодов. Один щекочущий нервы момент был уже после игры, когда мне нужно было отправиться на допинг-контроль. На следующий день в переодевалке я готовился к тренировке, но по радио в российских новостях сообщили, что игрок латвийской сборной пойман на использовании допинга.
У меня сразу похолодели ноги от страха, ведь я сдал анализ! Думал, что получу по шее - может даже аннулируют результат матча. Но всё это оказалось лишь слухами", - вспоминает Аболс.
"В Латвии нас встретили по-королевски. У меня до сих пор есть дрель и набор свёрел, которые подарили, когда мы въехали в Даугавпилс. На станции в Риге встречали вообще как чемпионов мира", - рассказал Артис Аболс.
После матча с Россией у здания Сейма собралось несколько сотен болельщиков, которые громко скандировали "Ирбе в министры!" и другие речёвки.
Янис Матулис вспоминает, что игроки сборной России во время чемпионата у себя дома не соблюдали спортивный режим, что могло стать одной из причин слабой игры. В следующем матче после проигрыша Латвии россияне со счётом 0:1 капитулировали, уступив сборной Беларуси.
"Их игроки НХЛ слишком рано начали расхаживать по барам. Был бар, где в туалете писуары были на высоте, предназначенной для людей "на коне". Так и гласила надпись над ними. Жамнов так напился, что угодил лицом в этот писуар", - обрисовал сложившуюся в то время комичную ситуацию Матулис.
За минуту до конца матча России и Латвии в арене начали звучать слова из песни "Какая боль, какая боль", а на следующий день один из газетных заголовков гласил, что "такого кошмара Петербург не видел с 1917 года".
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