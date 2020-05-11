"Ирбе в министры!" или 20 лет легендарной победе над Россией

Эйфории не было предела. Во время этого матча прервали даже заседание Сейма, а хоккеистам обещали вручить ордена Трёх звёзд.

Возможно, самой запоминающейся фразой с той игры стал комментарий вратаря Ирбе по дороге в раздевалку.

"Я скажу в пяти словах. Я живу уже 33 года на этой земле, и их я прожил ради этого дня, этой игры. Я бы полжизни отдал ради одного такого матча. Больше мне нечего добавить. Спасибо всем, кто верил!", - сказал вратарь.

Почему именно эта игра ставила фольклором латвийского хоккея?

Игра России и Латвии 5 мая 2000 года определённо не была идеальным представлением на льду. Было много странностей и даже курьёзов. Но именно это и стало классикой хоккея - золотым зерном в "шкафу дайн".

"Если быть полностью объективным, тогда надо сказать, что этот подвиг вовсе и не был так велик", - ровно через 20 лет в разговоре с TVNET отметил опытный хоккейный журналист Янис Матулис.

"У русских тогда были свои проблемы. Они первый раз напоролись на то, что количество игроков НХЛ в сборной ещё не говорит об успехах на турнире.

Жёны игроков НХЛ сборной России были недовольны гостиницей, где им предложили поселиться. Всё время продолжался сыр-бор. Тренером был Александр Якушев. В своё время он был хорошим хоккеистом, но тренер никакой", - вспоминал Матулис.

Скорее всего "фольклоризироваться" этой игре помогло то, что это была первая победа над Россией, да ещё и на их территориии с таким звёздным составом.

Например, в 2003 году на чемпионате мира в Финляндии Латвия также одержала победу над Россией со счётом 2:1, однако, эту игру мало кто вспоминает.

Но это ни в коем случае не обесценивает сделанное в 2000 году. Это была очень особенная и в целом блестящая игра.

У нападающего сборной Латвии "похолодели ноги" после допинг-контроля, российский хоккеист проснулся лицом в писуаре

В то время четвёртый сменный нападающий латвийской сборной Артис Аболс в разговоре с TVNET рассказал, что ничего особенно выдающегося с самого матча не помнит.

"С самого матча в памяти осталось только несколько эпизодов. Один щекочущий нервы момент был уже после игры, когда мне нужно было отправиться на допинг-контроль. На следующий день в переодевалке я готовился к тренировке, но по радио в российских новостях сообщили, что игрок латвийской сборной пойман на использовании допинга.

У меня сразу похолодели ноги от страха, ведь я сдал анализ! Думал, что получу по шее - может даже аннулируют результат матча. Но всё это оказалось лишь слухами", - вспоминает Аболс.

"В Латвии нас встретили по-королевски. У меня до сих пор есть дрель и набор свёрел, которые подарили, когда мы въехали в Даугавпилс. На станции в Риге встречали вообще как чемпионов мира", - рассказал Артис Аболс.

После матча с Россией у здания Сейма собралось несколько сотен болельщиков, которые громко скандировали "Ирбе в министры!" и другие речёвки.

Янис Матулис вспоминает, что игроки сборной России во время чемпионата у себя дома не соблюдали спортивный режим, что могло стать одной из причин слабой игры. В следующем матче после проигрыша Латвии россияне со счётом 0:1 капитулировали, уступив сборной Беларуси.

"Их игроки НХЛ слишком рано начали расхаживать по барам. Был бар, где в туалете писуары были на высоте, предназначенной для людей "на коне". Так и гласила надпись над ними. Жамнов так напился, что угодил лицом в этот писуар", - обрисовал сложившуюся в то время комичную ситуацию Матулис.

За минуту до конца матча России и Латвии в арене начали звучать слова из песни "Какая боль, какая боль", а на следующий день один из газетных заголовков гласил, что "такого кошмара Петербург не видел с 1917 года".