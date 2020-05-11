Пн, 11.05.2020
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Фото ⟩ Анна Семенович напугала подписчиков тройным подбородком

Анна Семенович

ФОТО: https://www.instagram.com/ann_semenovich/?hl=ru

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович шокировала своих подписчиков снимком с тройным подбородком. Фотографию звезда разместила на Instagram-странице. 

Так Анна решила устроить опрос и узнать, какими девушки собираются выходить из самоизоляции. 

"Как вы думаете, мы после самоизоляции, как будем выглядеть? Как на первом фото или на втором?" - поинтересовалась Семенович. 

На первом снимке певица предстала перед фолловерами с тройным подбородком, а на второй фотографии - подтянутой и фигуристой красавицей. 

Подписчики оценили юмор звезды. Часть из поклонников Анны уверена, что фигуре знаменитости ничего не грозит и она прекрасно справится с тяготами карантина. 

"Анна, зачем вы так пугаете?", "Надо на холодильник повесить обе фотки!", "Мощно", "Лично я, как на 1", "Разве можно так пугать?",  - писали комментаторы. 

Впрочем, мы понимаем опасения звезды на этот счет.  Тем более, что в последнем интервью Анна рассказала о своем новом возлюбленном, который младше ее на семь лет. 

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