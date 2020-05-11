Фото ⟩ Анна Семенович напугала подписчиков тройным подбородком

Так Анна решила устроить опрос и узнать, какими девушки собираются выходить из самоизоляции.

"Как вы думаете, мы после самоизоляции, как будем выглядеть? Как на первом фото или на втором?" - поинтересовалась Семенович.

На первом снимке певица предстала перед фолловерами с тройным подбородком, а на второй фотографии - подтянутой и фигуристой красавицей.

Подписчики оценили юмор звезды. Часть из поклонников Анны уверена, что фигуре знаменитости ничего не грозит и она прекрасно справится с тяготами карантина.

"Анна, зачем вы так пугаете?", "Надо на холодильник повесить обе фотки!", "Мощно", "Лично я, как на 1", "Разве можно так пугать?", - писали комментаторы.

Впрочем, мы понимаем опасения звезды на этот счет. Тем более, что в последнем интервью Анна рассказала о своем новом возлюбленном, который младше ее на семь лет.