Covid-19: В Литве - шесть новых случаев, в Эстонии скончался еще один человек

По состоянию на утро 11 мая 48 человек в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Домой выписаны 278 человек. Выздоровевшими считаются 1237 человека.

В течение минувших суток скончался один человек - 77-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умер 61 человек.

В Эстонии с начала эпидемии сделали 63 964 первичных теста на коронавирус, из которых 1 741 или 2,7% оказались положительными.

В воскресенье в Литве были подтверждены шесть новых случаев коронавируса, в целом Covid-19 был выявлен у 1485 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Как сообщило ведомство, эти новые случаи выявлены в воскресенье при проведении анализа 2652 мазков.

Выздоровевшими считаются 833 человека, болеют 598 жителей Литвы. От этого вируса в стране скончались 50 человек, еще четыре лица, зараженные коронавирусом, скончались по иным причинам.

303 человека находятся в изоляции.