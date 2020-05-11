Фото ⟩ В Эстонии открылись закрытые более месяца назад торговые центры

В центрах по-прежнему нужно соблюдать правило 2+2 и обеспечить безопасность работников и клиентов.

Несмотря на то, что последний раз эстонцы могли закупиться товарами в торговых центрах в конце марта, к началу их открытия очередей не наблюдалось.

Галерея: Торговый центр в Юлемисте, Таллинн

Как пишет Rus.Postimees, начиная с 11 мая в торговых центрах разрешено открыть все магазины и пункты обслуживания, а также рестораны и точки питания (в том числе для употребления на месте), в то же время будет действовать ограничение, согласно которому потребление пищи на месте должно заканчиваться самое позднее в 22 часа, чтобы исключить вечернее скопление народа. Находящиеся в торговых центрах места проведения досуга для детей и взрослых (кино, казино, боулинг, игровые комнаты и так далее) по-прежнему будут закрыты.

После открытия в торговых центрах и магазинах нужно соблюдать правило 2+2. Посетителям настоятельно советуют носить в магазинах маску, или закрывать нос и рот чем-то еще. В магазинах необходимо обеспечить наличие дезинфицирующих средств, а помещения следует проветривать и тщательно дезинфицировать. Посетители и работники с симптомами болезни должны оставаться дома. Торговцам настоятельно советуют проводить кампании в э-магазинах и не проводить презентации продукции.