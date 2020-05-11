Винькеле о Covid-19: проблемы с анализом данных приводят к бардаку и страданиям людей

Реагируя на публикацию центра исследовательской журналистики Re:Baltica, где акцентируется проблема хранения и обмена данными, из-за чего полиция проводит проверки по месту жительства пациентов, которые уже госпитализированы или скончались, Винькеле отметила, что

проблемы с анализом и обработкой данных приводят к "растрате полицейских ресурсов, бардаку с обменом информацией о пациентах с Covid-19 и страданиям их родственников".

Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила центру Re:Baltica, что полицейские получают обновленную информацию о пациентах с Covid-19 каждое утро, и если во время визита они констатируют изменение ситуации, то передают эту информацию коллегам.

Однако объем информации очень большой и она обрабатывается мануально, поэтому происходят недоразумения.