Винькеле о Covid-19: проблемы с анализом данных приводят к бардаку и страданиям людей

Кризис Covid-19 выявил большие проблемы в работе с данными, обменом ими и использованием для анализа, поэтому в течение следующих трех месяцев необходимо найти решение для обмена информацией о пациентах с Covid-19 между инстанциями, чтобы усилить готовность ко второй волне коронавируса, заявила в социальной сети Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Реагируя на публикацию центра исследовательской журналистики Re:Baltica, где акцентируется проблема хранения и обмена данными, из-за чего полиция проводит проверки по месту жительства пациентов, которые уже госпитализированы или скончались, Винькеле отметила, что
проблемы с анализом и обработкой данных приводят к "растрате полицейских ресурсов, бардаку с обменом информацией о пациентах с Covid-19 и страданиям их родственников".
Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила центру Re:Baltica, что полицейские получают обновленную информацию о пациентах с Covid-19 каждое утро, и если во время визита они констатируют изменение ситуации, то передают эту информацию коллегам.
Однако объем информации очень большой и она обрабатывается мануально, поэтому происходят недоразумения.
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