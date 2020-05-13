Гаджетозависимое поколение: играть умели, учиться - нет. Какой мы запомним школу на удаленке

2019/2020 учебный год по-настоящему легендарный. Кто мог представить, что учителя вдруг освоят молодежный Discord*? А мог ли кто-то мечтать, что выпускные экзамены раз - и отменят. И даже делать для этого, по сути, ничего не придется. Счастливые девятиклассники, чего уж там. Обобщаем для истории некоторые заметки о том, чем запомнилась пандемия Covid-19 школьникам и их учителям.
"Все так же скучно" vs "Учителя - с золотым терпением"
"Да что там особенного - мы делаем все то же самое, что в школе, только теперь дома. Все так же скучно. Если в школе не было креатива, то и дома он не появится. Кто из учителей в школе придумывал разное, тот и сейчас выделяется", - на мой вопрос о новом опыте ответил сын, ученик 9-го класса Рижской 40-й средней школы.
Я не отступаю, привожу в пример стоическую учительницу второклашек Рижской 34-й средней школы, которая проводит уроки в Zoom. Вот как этот опыт описала мне одна из мам:
"Сегодня, пока дети участвуют в конференции с классом, я с ними в одной комнате. Я только сейчас понимаю, какой адский ад там творится.
Идет конференция, бедная skolotāja уже какой раз призывает выключить микрофон, не писать на общем экране, не писать в общий чат, включить камеры, чтобы она могла всех видеть. Мелкие продолжают гадить в общий чат. Skolotāja на чистом русском: "Вы же сами палитесть, čatā taču var redzēt, kas to rakstīja...". Дети затихли. Далее:
"Skolotāja, а можно в туалет?", "А мне холодно!", "А так темно стало!". Учителя - люди с золотым терпением",
- делится эмоциями мама второклашки.
Рассказываю это сыну-девятикласснику, хвалю учителя за навыки в Zoom. Он отвечает, что, может, для моего поколения это что-то невероятное, а в его глазах - обыкновенная практика, пользоваться мессенджером - это просто реальность.
Общее настроение - "Ничего особенного не задавали"
Да, не все школы, не все семьи и не все дети оказались одинаково готовы к новому опыту вынужденного дистанционного обучения. С одной стороны, у каждого свои нюансы и мнение, с другой стороны - разговаривая с родителями учеников разного возраста и из разных школ, вижу, что ответы у всех очень похожи. Зачастую все сводится к тому, что:
- "Ничего такого" не задавали - у многих была классическая схема "Посмотри задания в E-klase/Mykoob и пришли учителю их выполненными до определенного срока". Как правило, это были задания из рабочих тетрадей, рабочие формы или что-то на uzdevumi.lv. Можно было слать фотку заданий, выполненных от руки, можно было сразу заполнять на компьютере. Ничего сверхъестественного.
- Следующий уровень для более сознательных и креативных - "Посети видеоконференцию в Zoom или даже в Discord" (постарайся не довести учителя до желания выйти в окно) и выполни, что требуется. На таких конференциях учителя старались давать новый материал, получать обратную связь, проводить устные проверки. Результаты очень разные не только от школы к школе, но и от учителя к учителю.
- Были еще примеры "домашнего креатива", например, по музыке - спеть песню и отправить видео исполнения учителю, выполнить приседания под запись и выслать учителю спорта, по домоводству - приготовить что-то или прибраться дома.
Что-то интересное все-таки да было!
Несколько "живых историй" для иллюстрации последнего пункта.
Рижская классическая гимназия, 1-й класс:
"У первоклассников проходят Zoom-конференции, на которых они примерно раз в неделю или две общаются. Весь класс старается быть, можно, например, показать своих животных, можно рассказать, кто чем занимается. Дети раньше не догадывались, что такое Zoom и конференции, но волею судеб уже адаптируются к этим методам".
"У учителей есть свои видео в YouTube - это дочери очень нравится - видеть учителя, слышать голос... Она говорит, что раз у учителей есть YouTube-канал, скоро ей тоже надо".
Рижская 34-я средняя школа, 2-й класс:
"У нас был классный домашний эксперимент с семенами - было четыре условия, как выращивать, и надо было неделю наблюдать, в каких условиях лучше прорастают семена, а в каких, например, загнивают. Полезно".
"Из прикольного по математике был "Математический диктант": каждый ребенок записывал голосовое сообщение - надиктовывал десять примеров (например, "7*5").
Учитель на уроке включала по два диктанта от одноклассников, им нравилось угадывать по голосам, кто это, живенько так".
"Было задание с магнитами - проверить, что дома магнитится, а что нет? Например, почему евро магнитится, а пять центов - нет. Сын медали магнитил, дочь изучала, как открыть входную дверь без рук при помощи магнита".
"Онлайн-конференции тоже интересно проходили - учительница позволяла им подурить в начале или в конце - показать своих домашних животных, поболтать, такие развлекушечки нравились детям".
"А вот домоводство - не понимаю, зачем такие задания? Сделать аппликацию, цветочки наклеить, дети же дома, неужели ничего кроме аппликаций не придумать?
Ценно было бы задать пришить пуговицу ту же, перемыть посуду, вытереть посуду - что-то настоящее, они же дома. А так домоводство дублировалось с рисованием, в чем домоводство-то?".
Елгавская средняя школа технологий, 2-й класс:
"У нас по домоводству давали задания убраться в квартире, помыть посуду, помогать маме. До этого делали поделки, а потом две недели такое".
Рижская 34-я средняя школа, 5-й класс:
"По музыке была задано выучить песню и прислать видео, как поет. На фоне включали YouTube, чтобы было музыкальное сопровождение, и я записывала, как сын поет, поддерживая на фоне".
"Самый треш, конечно, по труду. Одна работа была - давлёнка (давление по металлу), покупали пиво, выливали жидкость, вырезали и выдавливали ранее перенесенный рисунок. А теперь надо сделать панно-сувенир - работу на том же металле, прикрепленном к дереву. Тут у всей семьи брейнсторминг, и единение папы и сына".
Новый опыт глазами учителя
На условиях анонимности восприятием новой реальности глазами учителя поделилась педагог столичной начальной школы, классный руководитель второго класса, преподающая математику, латышский язык, природоведение и социальные знания.
По ее словам, дистанционное образование развеяло миф о том, что нынешнее гаджетозависимое поколение готово к онлайн-обучению:
"Первое время было очень грустно. Большой груз навалился. С начальной школой вообще сложнее - несмотря на то, что дети, как говорят, сейчас гаджетозависимые, по-настоящему это совсем не так. Оказалось, что у многих детей кнопочные телефоны...
Они, конечно, умеют играть, но не умеют пользоваться программами, которые могут помочь в учебе.
Эта ситуация показала, что по-настоящему наши дети, второй класс уж точно, не были готовы к такому формату. Они не умеют пользоваться E-klase/Mykoob, они полностью зависят от своих родителей, без родителей невозможно было".
По словам учителя, больше всего ее расстраивало, что дети теряли навыки латышского (речь о школе нацменьшинств), потому что без билингвальной школы многим просто не с кем было говорить на нем.
"Теперь я провожу два урока онлайн, домашних работ не задаю - мы все успеваем, и главное - родителей это немного разгрузило. Да и в первое время карантина все так разобщились, а когда начали общаться в онлайне, веселее стало всем".
Похоже, главный ценный урок, который дети вынесли из времен пандемии - умение использовать гаджеты не только для игр, но и на благо учебы.
"Сейчас дети уже научились сами заходить в онлайн-конференцию, сами включать - выключать микрофоны. Для второго класса это, конечно же, информационный прорыв".
Чему это время научило учителя?
"О да, я отлично прокачалась. Я себя такой сильной чувствую, такой рефреш случился, столько программ я узнала, сейчас такие потрясающие игры делаю, например, Quizizz - отличная платформа. Делаю презентацию, даю читать текст детям - такая скукота для них, конечно, но учиться понимать содержание надо, и я даю им тестик-игру, прямо с рейтингом, они играют, такой восторг", - признается учитель.
"А лично для себя я понимаю, что возобновлю репетиторство - онлайн. Раньше не было времени с кем-то где-то встречаться, а теперь - в интернете, легко.
Для всех это новый шаг. Думаю, те, кто не переходил на онлайн-обучение с репетиторами, теперь будут смелее к этому относиться", - считает педагог.
Учительница признается, что инновационные подходы - ее личная инициатива, администрация школы не может требовать этого от всех, так как компьютерные навыки у педагогов очень разные, и ей искренне жаль учителей в возрасте, которым сложнее приспособиться к новым обстоятельствам.
Говоря о контрольных из дома, преподаватель понимает, что есть помощь родителей, помощь друг другу, но она смотрит на это философски:
"Надо немножечко расслабиться, я все понимаю. Я даю одну попытку и ограничиваю время - не на час, а меньше. Да и что? Жизнь все расставит на свои места".
Она добавляет: "Конечно, учителя говорят, что те, у кого были четверки и пятерки, сейчас за последние контрольные получают восьмерки и девятки - настолько повысился уровень знаний у ребят, невероятно, всем надо в онлайн переходить, такие умные все стали (смеется). Но все равно оценка же будет средняя".
О предложенном государством решении Tava klase она говорит:
"Это нужно время - сидеть, смотреть, думать, как приспособить - мне пока его не хватает. Это телеканал со школьными передачами, кто-то из учителей дает это как дополнительный материал. Если бы я была учителем музыки или учителем спорта - то пожалуйста, там прекрасный тренер, с которым можно все выполнять.
Вместо того, чтобы задавать какие-то рефераты, можно заниматься с этим тренером с телевидения.
Я понимаю, что столько всего много - разобраться бы с тем, что есть. Еще один ресурс - ну нет времени пока".
Несмотря на новые приобретенные детьми умения, педагог убеждена, что, конечно, в реальную школу возвращаться надо, в первую очередь из-за социальных навыков - учиться контактировать, дружить и делиться.
Ну что же, до сентября, школа!
*Discord - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. Этот сервис всей школой, например, использует Рижская классическая гимназия. Говорят, школьники порой учили учителей, как там все устроено.
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