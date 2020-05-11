Осенью в новом рижском торговом центре откроется магазин бренда Decathlon

Осенью в Латвии планирует открыть двери французский магазин спортивных товаров Decathlon, сообщает агентство LETA.
Магазин будет находиться в торговом центре Sāga, который в данный момент строится на границе Риги и Стопиньского края, его площадь составит 5250 метров.
"Наша цель - сделать спорт более доступным для по возможности большего количества людей", - указал руководитель Decathlon Riga Йордан Цапски.
Созданная во Франции сеть Decathlon включает в себя более 1400 магазинов в 47 странах Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Всего на предприятии работают почти 80 000 сотрудников.
Согласно данным Firmas.lv, 29 апреля 2020 года был зарегистрирован латвийский филиал Decathlon Lietuva.
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