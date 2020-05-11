Осенью в новом рижском торговом центре откроется магазин бренда Decathlon

Магазин будет находиться в торговом центре Sāga, который в данный момент строится на границе Риги и Стопиньского края, его площадь составит 5250 метров.

"Наша цель - сделать спорт более доступным для по возможности большего количества людей", - указал руководитель Decathlon Riga Йордан Цапски.

Созданная во Франции сеть Decathlon включает в себя более 1400 магазинов в 47 странах Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Всего на предприятии работают почти 80 000 сотрудников.

Согласно данным Firmas.lv, 29 апреля 2020 года был зарегистрирован латвийский филиал Decathlon Lietuva.