Пн, 11.05.2020
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Осенью в новом рижском торговом центре откроется магазин бренда Decathlon

ФОТО: SIPA/Scanpix

Осенью в Латвии планирует открыть двери французский магазин спортивных товаров Decathlon, сообщает агентство LETA.

Магазин будет находиться в торговом центре Sāga, который в данный момент строится на границе Риги и Стопиньского края, его площадь составит 5250 метров.

"Наша цель - сделать спорт более доступным для по возможности большего количества людей", - указал руководитель Decathlon Riga Йордан Цапски.

Созданная во Франции сеть Decathlon включает в себя более 1400 магазинов в 47 странах Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Всего на предприятии работают почти 80 000 сотрудников.

Согласно данным Firmas.lv, 29 апреля 2020 года был зарегистрирован латвийский филиал Decathlon Lietuva.

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