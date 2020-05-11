Выборы в Рижскую думу: ЦИК готовит поправки для голосования на любом участке

В рамках подготовки к внеочередным выборам в Рижскую думу, которые пройдут 29 августа, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила поправки к закону о роспуске Рижской думы, предусматривающие разрешить голосование на любом избирательном участке столицы, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова.
Избирательная комиссия предлагает внести и ряд других изменений в порядок проведения выборов.
Комиссия предлагает разрешить избирателям голосовать не только на том участке, на котором они были изначально зарегистрированы, а также продлить время работы избирательных участков в дни предварительного голосования, что позволит избежать толкотни на избирательных участках, а также пригласить наиболее уязвимые группы населения - пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями - проголосовать в период низкой посещаемости участка.
ЦИК подала поправки на рассмотрение Кабинетом министров. Для введения данных поправок потребуется 30 075 евро из госбюджета.
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