Выборы в Рижскую думу: ЦИК готовит поправки для голосования на любом участке

Комиссия предлагает разрешить избирателям голосовать не только на том участке, на котором они были изначально зарегистрированы, а также продлить время работы избирательных участков в дни предварительного голосования, что позволит избежать толкотни на избирательных участках, а также пригласить наиболее уязвимые группы населения - пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями - проголосовать в период низкой посещаемости участка.