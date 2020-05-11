ВИДЕО ⟩ Тони Фергюсон станцевал в больнице, находясь под капельницей

Во время поединка Фергюсон получил несколько серьёзных рассечений и гематом. Бой завершился в пятом раунде.

В больнице у Фергюсона был диагностирован перелом орбитальной кости. Об этом сообщает CBS Sports.

Серьёзная травма не помешала американскому бойцу порадовать своих подписчиков в Instagram. Тони Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельнице и подписал видеоролик: "Когда ты собираешься выписаться из больницы".

Напомним, что Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона в лёгком весе и теперь должен подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Глава UFC Дэйна Уайт уже заявил, что Нурмагомедов готов выйти в октагон уже этим летом.

"На следующей неделе мы вернёмся в штаб-квартиру в Лас-Вегас и определим, как организовать бой как можно скорее", - сказал Уайт.

Для Джастина Гэтжи эта победа стала 22-й в 24 поединках, а Тони Фергюсон прервал серию из 12 побед и уступил впервые с 2012 года.