ФОТО: Пресс-фото

Каждый ответственный автовладелец выбирает для своего «железного коня» топливо высшего качества с многофункциональными присадками, чтобы обеспечить долговечность своего автомобиля. Качество топлива и присадки имеют существенное значение для правильной работы двигателя, поэтому в Европейском союзе утверждены определенные требования к качеству топлива. Они устанавливают параметры, которым должны соответствовать бензин и дизельное топливо, чтобы быть допущенными к торговле.

Состав топлива постоянно улучшается с учетом рыночного спроса и требований клиентов, поэтому, чтобы предлагать автовладельцам еще больше выгод – повышенную мощность, экономию топлива, поддержание чистоты системы подачи топлива, мы тоже ввели в сети заправочных станций Virši дизельное топливо нового уровня Virši EVO.

«Постоянно находясь „за кулисами” автоспорта и автомастерских, я могу с уверенностью утверждать, что присадки необходимы для всего. В гоночный и семейный автомобиль я заливают присадки как для системы смазывания двигателя, так и для системы впрыска топлива. Несомненно, добавки позволяют значительно продлить ресурс агрегатов, в случае Virši EVO даже не переплачивая за это. Автоспорт – дорогое удовольствие, поскольку в нем используются большие мощности на коротких отрезках времени, но с повседневным автомобилем происходит то же самое, только за более долгий срок. Поэтому я советую уже сейчас выбирать топливо с добавлением многофункциональных присадок», – поясняет латвийский мастер дрифта Ингус Екабсонс (Ingus Jēkabsons).

Латвийский гонщик ралли Мартиньш Сескс (Mārtiņš Sesks) рассказывает: «Чтобы достичь максимальной мощности и наилучших результатов в автоспорте, нужно обращать внимание на каждый нюанс и деталь, в том числе и на безупречное качество топлива. Я слежу за своим рационом и принимаю необходимые пищевые добавки, чтобы быть энергичным и хорошо себя чувствовать, и руководствуюсь тем же принципом при выборе топлива для своего автомобиля в спорте и повседневной жизни. Поэтому каждый автомобиль, работающий на дизельном топливе Virši EVO, тоже будет получать сбалансированное питание и дополнительную мощность!»

На 3 % больше мощности?

«Со временем в двигателе автомобиля могут образовываться нежелательные осадки и отложения, которые могут затруднять работу в режиме, установленном производителем, уменьшать мощность двигателя и срок его службы, а также повышать расход топлива. Поэтому, реагируя на запросы клиентов, мы внедрили современное и качественное решение – дизельное топливо Virši EVO со специализированными многофункциональными присадками, которые на 3 % увеличивают мощность двигателя, чистоту топливной системы и эффективность сгорания топлива. Присадки для топлива Virši EVO производит один из ведущих мировых изготовителей специализированных химических веществ, и их свойства проверены путем проведения тестов топлива в научной лаборатории в особо контролируемых условиях», – подчеркивает Арнис Андрианов (Arnis Andrianovs), руководитель отдела продаж Virši.

Как оценить эффект функциональной присадки в работе двигателя?

При выборе топливной присадки основными критериями являются качество и функциональные свойства. Поэтому при разработке топлива Virši EVO проводился ряд существенных подготовительных работ – выбор топливной присадки, адаптация сети логистики и, конечно, тесты для оценки ее влияния на работу двигателя.

Чтобы объективно оценить свойства Virši EVO, мы провели испытания в научной лаборатории в особо контролируемых условиях, позволяющих одному автомобилю работать на разных видах топлива в одинаковых условиях эксплуатации. Для испытаний был выбран автомобиль, соответствующий наиболее распространенному на латвийских дорогах, – легковой автомобиль 2013 года с четырехцилиндровым дизельным двигателем объемом 1,6 с турбонаддувом и пробегом свыше 150 000 км. Сравнивалась работа автомобиля как на стандартном или обычном топливе, так и на топливе с добавлением присадок Virši EVO. Во время испытания автомобиль работал в различных режимах – проводился тест мощности, тест постоянной скорости и имитировался режим, соответствующий вождению и расходу топлива на городских и сельских дорогах.

Pезультаты теста показали великолепную защиту от различных отложений топлива, а также нейтрализацию образования отложений. ФОТО: Пресс-фото

Мощность двигателя повышается на 3 %

Более чистый двигатель означает не только повышенную экономию топлива, но и повышенную мощность. Испытание показало, что автомобиль, работающий на Virši EVO, развивает на 3 % большую мощность и на 1,4 % больший крутящий момент или рывок по сравнению с автомобилем на обычном топливе.

Поддерживает чистоту в системе подачи топлива

Высоконапорные системы впрыска дизельного топлива современных дизельных двигателей – очень тонкий механизм: размер сопла инжектора составляет 150–200 микрон (приблизительно 0,15–0,20 мм), поэтому образование отложений может привести к неравномерному впрыску топлива и потере мощности двигателя. В долгосрочной перспективе в топливной системе могут образовываться отложения микроэлементов, поскольку, согласно европейскому топливному стандарту EN950, к дизельному топливу должен добавляться возобновляемый компонент, которым в большинстве случаев является метиловый эфир жирных кислот (биодизель) в количестве 5–7 %. Присадка, добавленная к топливу Virši EVO, нейтрализует образование осадка.

Предотвращает коррозию

Со временем в топливной системе могут появиться признаки коррозии. Virši EVO обеспечивает отличный контроль коррозии, предотвращая образование ржавчины в системе впрыска топлива.

Предотвращает вспенивание топлива

В состав Virši EVO входит присадка, которая уменьшает вспенивание топлива, обеспечивая быструю и безопасную заправку. Это свойство по достоинству оценят водители автобусов и грузового транспорта, которые заливают большое количество топлива на скоростных колонках.

Способствует экономии топлива

Предотвращение образования осадка улучшает работу инжекторов, в результате двигатель потребляет горючее в объеме, предусмотренном его производителем.