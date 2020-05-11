На границе Индии и Китая произошла массовая драка пограничников

Как сообщили представители индийской армии, в драке пострадали семеро китайских и четверо индийских пограничников.

В конце концов конфликт удалось решить.

У Индии и Китая общая граница на протяжении 3400 километров.

Между странами ранее уже многократно возникали разногласия по вопросу границы.

По этой причине в 1962 году между государствами даже возник вооруженный конфликт.