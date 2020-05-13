ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ Музыка, похожая на кисель, и новая песня после обращения Путина

Группа Little Big представила новый клип на песню Hypnodancer. Видео за три дня собрало больше 15 миллионов просмотров и попало в тренды YouTube в 26 странах мира. В клипе можно заметить блогера Руслана Усачева, Александра Гудкова (куда же без него?), а также фронтмена The Hatters Юрия Музыченко, который вместе с Ильей Прусикиным исполнил неподражаемый танец на столе.

Вася Обломов выпустил второй сингл за месяц. По словам музыканта, песня "На деревню бабушке" появилась после очередного обращения президента России. Как говорится - было бы смешно, если бы не было так грустно.

Певица Ева Гурари стала известной в составе дуэта "Мы". В 2018 году девушка перестала появляться в треках группы и начала сольную карьеру под псевдонимом Mirèle. На днях она представила свой новый видеоклип на песню "Кто же Ты".

Короткие шортики, длинные ноги, экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская и музыка, похожая на кисель. Все это есть в этом видео.

Кстати, если вы соскучились по группе "Мы" и считаете, что их распад - это недоразумение, то ребята сделали подарок специально для вас. Ева и Даниил опубликовали 40-минутный концерт, который был записан одновременно в России и Украине. До мурашек!

У группы "Кровосток" вышел сингл "Дети", в котором рассказывается о "внутреннем ребенке", который не хочет взрослеть, а "хочет делать зло". Стоит отметить, что это первая песня коллектива с 2018 года.

Внимание: в песне присутствует ненормативная лексика!

"Вокруг мрачненько и депрессивненько": Группа Anacondaz опубликовала клип на песню "Не норм", который посвящен всеобщему настроению во время пандемии.

В карантинном видеоклипе участники группы рыбачат с балкона, ставят палатку в квартире и наблюдают за приготовлением шашлыков по телевизору.

Группа Animal ДжаZ представила песню "Война" на стихи Ильи Кормильцева. Очень проникновенно и страшно.

"День Победы с тех пор, как я что-то стал понимать о мире и знать об истории, никогда не был для меня днем радости и триумфа. Это день памяти и скорби", - написал лидер коллектива Александр Красовицкий.

"Мальбэк" и Сюзанна опубликовали постапокалиптический клип на песню "Не покидай", которая вышла на их недавнем альбоме. Видео было снято во время пандемии коронавируса, а музыканты в защитных масках на протяжении всего клипа мечутся по мрачному заброшенному зданию.

Ходят слухи, что эта работа может стать последней совместной песней для этого дуэта.