Фото ⟩ "Брат-2" 20 лет спустя. Герои фильма тогда и сейчас

Сергей Маковецкий

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Маковецкий уже до "Брата-2" был известным и востребованным актером. В картине он воплотил образ банкира Валентина Эдгаровича Белкина. Его исполнение было отмечено не только режиссером, но и критиками. С Балабановым он поработал еще два раза – в фильмах "Жмурки" и "Мне не больно".

Кроме работ в кино и театре, Маковецкий известен как актер дубляжа и озвучки. В серии мультфильмов "Три богатыря" его голосом говорит князь Киевский Владимир.

ФОТО: скриншот видео

Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова ФОТО: скриншот видео

Если в фильме Балабанова "Брат" широко представлен мир питерской рок-тусовки в лице Вячеслава Бутусова и его друзей, то в "Брат-2" режиссер добавил больше реальных московских персонажей. Фильм начинается с того, что главный герой приходит в телецентр и встречает там телезвезд. В какой-то момент он знакомится с популярной в тот период исполнительницей (одной из секс-символов 90-х) Ириной Салтыковой.

Люди из съемочной группы картины рассказывали, что сначала Салтыкова должна была лишь исполнить короткий эпизод, но Балабанов ее смог уговорить на полноценную роль.

Сейчас Ирина Салтыкова уже не так востребована, как раньше. Но она активно снимается на телевидении и принимает участие во многих телешоу, таких как "Звезды сошлись", "Прямой эфир" и т п.

Ее дочь Алиса пошла по стопам мамы и тоже пробует себя в качестве певицы. Девушка даже записала кавер на хит певицы "Серые глаза".

Виктор Сухоруков

Актер сыграл брата главного героя - Виктора Багрова. Эта роль стала одной из самых заметных в его карьере. После фильма "Брат-2" Сухоруков еще раз поработал с Алексеем Балабановым - он сыграл в его криминальной картине о 90-х "Жмурки".

Виктор Сухоруков до сих пор остается востребованным артистом. На его счету роли в таких фильмах и сериалах, как "Комедия строгого режима", "Про уродов и людей", "Бедный, бедный Павел", "Остров", "Не хлебом единым" и "Агитбригада "Бей врага!".

В родном городе Сухорукова Орехово-Зуево в 2016 года ему даже установлен бронзовый памятник.

Дарья Юргенс

Дарья Юргенс ФОТО: скриншот видео

Исполнительница роли Даши (проститутки Мерилин) сделала успешную карьеру на телевидении. После съемок в "Брате-2" Дарья сыграла в десятках сериалов, в основном на криминальную тему: "Агентство НЛС", "Улицы разбитых фонарей", "Каменская", "Ментовские войны".