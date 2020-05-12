Фото ⟩ "Брат-2" 20 лет спустя. Герои фильма тогда и сейчас

11 мая 2000 года на экраны вышел российский криминальный боевик режиссера Алексея Балабанова "Брат-2". За считанные дни он полюбился зрителям и стал по праву называться "культовым". RUS.TVNET предлагает вспомнить некоторых его персонажей и узнать, как сложилась судьба актеров.
Сергей Маковецкий
Маковецкий уже до "Брата-2" был известным и востребованным актером. В картине он воплотил образ банкира Валентина Эдгаровича Белкина. Его исполнение было отмечено не только режиссером, но и критиками. С Балабановым он поработал еще два раза – в фильмах "Жмурки" и "Мне не больно".
Кроме работ в кино и театре, Маковецкий известен как актер дубляжа и озвучки. В серии мультфильмов "Три богатыря" его голосом говорит князь Киевский Владимир.
Ирина Салтыкова
Если в фильме Балабанова "Брат" широко представлен мир питерской рок-тусовки в лице Вячеслава Бутусова и его друзей, то в "Брат-2" режиссер добавил больше реальных московских персонажей. Фильм начинается с того, что главный герой приходит в телецентр и встречает там телезвезд. В какой-то момент он знакомится с популярной в тот период исполнительницей (одной из секс-символов 90-х) Ириной Салтыковой.
Люди из съемочной группы картины рассказывали, что сначала Салтыкова должна была лишь исполнить короткий эпизод, но Балабанов ее смог уговорить на полноценную роль.
Сейчас Ирина Салтыкова уже не так востребована, как раньше. Но она активно снимается на телевидении и принимает участие во многих телешоу, таких как "Звезды сошлись", "Прямой эфир" и т п.
Ее дочь Алиса пошла по стопам мамы и тоже пробует себя в качестве певицы. Девушка даже записала кавер на хит певицы "Серые глаза".
Виктор Сухоруков
Актер сыграл брата главного героя - Виктора Багрова. Эта роль стала одной из самых заметных в его карьере. После фильма "Брат-2" Сухоруков еще раз поработал с Алексеем Балабановым - он сыграл в его криминальной картине о 90-х "Жмурки".
Виктор Сухоруков до сих пор остается востребованным артистом. На его счету роли в таких фильмах и сериалах, как "Комедия строгого режима", "Про уродов и людей", "Бедный, бедный Павел", "Остров", "Не хлебом единым" и "Агитбригада "Бей врага!".
В родном городе Сухорукова Орехово-Зуево в 2016 года ему даже установлен бронзовый памятник.
Дарья Юргенс
Исполнительница роли Даши (проститутки Мерилин) сделала успешную карьеру на телевидении. После съемок в "Брате-2" Дарья сыграла в десятках сериалов, в основном на криминальную тему: "Агентство НЛС", "Улицы разбитых фонарей", "Каменская", "Ментовские войны".
С 2006 года Юргенс успешно снимается в сериале "Морские дьяволы", в котором играет роль старшего лейтенанта (а потом уже и капитана 1-го ранга по прозвищу "Багира") Маргариты Степановны Кошкиной.
Константин Мурзенко
Этот актер исполнил эпизодическую роль парня, который носит прозвище "Фашист". Питерский актер Мурзенко прославился именно этой специфической ролью торговца оружием и любителя исторических артефактов, которые он ищет в земле. В киномире Константин известен преимущественно как сценарист и режиссер. В его копилке есть даже награда "Золотой орел" за фильм "Апрель".
Мало кто знает, но именно по его сценариям сняты фильмы "Жесткое время" (1997), "Мама, не горюй" (1997), "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь" (1998).
Мурзенко до сих пор продолжает активно сниматься в кино и сериалах.
Кирилл Пирогов
Кирилл исполнил роль друга и сослуживца Данилы Багрова. После "Брата-2" он продолжил сниматься в кино и работать в театре. Он тоже был приглашен Балабановым в картину "Жмурки".
В основном Пирогов играет в театре, на его счету огромное количество наград. Он также продолжает сниматься в кино. В его копилке роли в таких картинах и сериалах, как "Питер FM", "Поклонница", "Троцкий", "Братство", "Макмафия" и другие.
Александр Дьяченко
Творческий путь этого актера начался с роли Дмитрия Громова (а также его брата- близнеца) в фильме "Брат-2". После артист стал часто появляться в сериалах, но такого же успеха не было, пока в 2014 году он не исполнил роль бизнесмена Владимира Соколовского в сериале "Мажор".
К Дьяченко вновь вернулось внимание СМИ, но в тот же момент стало известно о его внебрачной дочери, которая проживает в Израиле.
Любопытный факт: у Дьяченко есть своя музыкальная группа ANTIGO.
Сергей Бодров-младший
Главная роль Сергея Бодрова-младшего в этом фильме стала культовой. Это было некое воплощение современного русского героя. Данила Багров - это такой симбиоз богатыря и "простого русского парня" а-ля Емеля. Казалось, что теперь все двери для актера всегда и везде будут открыты. Так бы и было, если бы не трагедия, которая произошла в 2002 году.
Актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб в Северной Осетии в 2002 году. 18 лет назад из-за схода ледника погибла вся съемочная группа фильма "Связной", режиссером которого был именно он.
Журналист Юрий Дудь в 2017 году взял интервью у отца актера - Сергея Бодрова-старшего.
Тот рассказал о последнем разговоре с сыном, когда он спрашивал у него значение слова "various". Он не мог его понять и позвонил сыну. Сергей дал очень четкий перевод - "избранный".
"По тому количеству любви, которое к нему пришло, думаю, он заслужил это слово по отношению к себе. В нем была настоящая искренность, честность", - считает Бодров-старший.
Отец звезды также рассказал, что не хотел, чтобы сын ехал на съемки, так как он во многом торопился. Бодров-старший считает, что Сергей поступил как настоящий художник, но его идея его и погубила.
Тепло отзывался об актере и его коллега Олег Меньшиков.
"У меня был учитель по сцендвижению - Немировский, и он как-то сказал: "Каждый человек может сыграть одну роль - самого себя". Что Сережа, собственно, и сделал, но он, будучи человеком очень интуитивным от природы, сенсорно одаренным - он чувствовал, что происходит вокруг него, не изменял себе в кадре», - заметил Меньшиков.
Олег Евгеньевич указал, что Сергей никогда не играл - он всегда был самим собой.
"Абсолютно такой, каким он был в жизни, он оставался таким же на съемке. Я не знаю, как ему это удавалось", - сказал он Юрию Дудю.
Кроме роли Данилы Багрова в "Брате" и "Брате-2", актер успел воплотить на экране еще несколько ярких образов, которые также полюбились зрителям. Он сыграл главные роли в фильмах "Кавказский пленник", "Стрингер", "Восток-Запад" и "Медвежий поцелуй". Кроме того, Сергей Бодров-младший смог реализовать себя на телевидении - он вел передачи "Марафон-15", "Взгляд" и первый сезон проекта "Последний герой".
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!