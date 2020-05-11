За мошенничество задержано должностное лицо Главного управления криминальной полиции

Лица подозреваются в подделке бухгалтерских документов и выплате зарплат, не указанных в бухгалтерском учете, а также в недекларировании сделок с наличными средствами, что способствовало снижению истинных доходов. В результате преступных деяний государству причинен ущерб в размере десятков тысяч евро.

Нарушения проводились в течение длительного периода времени.

В ходе уголовного процесса также будет оценено, не происходила ли на предприятии легализация преступно нажитых средств.

К обоим задержанным применен статус подозреваемых и несвязанная с лишением свободы мера пресечения.

Всего в прошлом году Бюро внутренней безопасности получило и проанализировало более 1300 заявлений, досудебное расследование было проведено в рамках 219 уголовных процессов. В первой четверти этого года бюро получило 500 заявлений, в том числе и анонимных, в свою очередь, досудебное расследование сейчас ведется почти по 100 уголовным процессам.

В IDB указывают, что расследуемые дела становятся все объемнее и сложнее, поэтому и в следствие вкладываются все большие рабочие ресурсы.