Вымоченные в хлорке очки и самодельные маски. Вирус молчания для медиков из России

О ситуации и своей работе журналисту рассказали сами медики. Фильм начинается с заявления о том, что "врачам запретили говорить", потому беседу многие из них ведут анонимно. Также в интервью участвуют активисты "Альянса врачей" и директор фонда "Живой". В фильме обсуждают профсоюзы, эксплуатацию младшего медперсонала, увольнения врачей за высказывание недовольства и стратегию властей.

Несмотря на то, что многие медики пожелали остаться анонимными, Шихман удалось найти нескольких работающих с больными Covid-19, которые не побоялись на камеру рассказать о том, как на самом деле обстоят дела с обеспеченностью медперсонала, работающего в "красной зоне", средствами индивидуальной защиты.

Одна из медсестер инфекционного госпиталя во Владимирской области во время разговора с Шихман по Skype была с покрасневшим обожженным лицом. Женщина рассказала, что очки-маски в их больнице вымачивают в сильном растворе хлорки, из-за чего у нее случился сильный химический ожог.

Сотрудница другой больницы предоставила Шихман видеозапись, на которой после стирки в машине сушатся одноразовые костюмы биозащиты и очки-маски. При этом, по официальным данным, в больнице якобы всего достаточно. Заведующая отделением переливания крови Центральной городской клинической больницы города Реутов рассказала, что главный врач отгородился от отделения, куда на диагностику привозят больных с подозрением на коронавирус.

Медики рассказали Шихман, что руководящий состав больниц отчитывается по наличию средств индивидуальной защиты марлевыми самодельными повязками, но сами они в отделение, где лечат Covid-19, никогда не заходят.

При этом врачам строго запрещено принимать средства защиты от благотворительных организаций, особенно - от сотрудничающего с Алексеем Навальным "Альянса врачей".

Руководитель независимого профсоюза медработников Анастасия Васильева зачитала Ирине пошаговую инструкцию от столичной мэрии, как "правильно" следует отказываться от предложенной помощи.

"Потому что у нас все должно быть хорошо", - пояснила Шихман происходящее одна из ее собеседниц.

Видео: "А поговорить?". Вирус молчания: о чем категорически запрещено говорить врачам?

Также автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирина Шихман рассказала, что за интервью с главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александром Мясниковым у нее запросили 88 тысяч рублей (1100 евро).

По словам журналистки, она хотела взять у Мясникова комментарий по ситуации с коронавирусом в стране. Шихман отметила, что у нее есть запись разговора.

Мясников сообщил информационному агентству ТАСС, что не берет деньги за интервью и не понимает, с каким помощником говорила Шихман и ее коллеги. По его словам, у него есть сотрудник, который помогает ему отвечать на вопросы, но этот человек живет в Челябинске и "абсолютно не уполномочен" говорить подобные вещи.

Позже Ирина Шихман призналась, что не смогла сдержать слёз во время подготовки сюжета о российских врачах, которые борются с коронавирусом.

"Предупреждаю сразу, смотреть это тяжело. Я ревела и во время интервью, и после. Но мне кажется, врачам пора перестать молчать. Спасибо тем, кто поделился этим ужасом с нами", - написала журналистка в своем Instagram.

Работу Шихман высоко оценили многие общественные деятели и лидеры мнений. Среди них - журналист Юрий Дудь.

"У Иры вышел часовой выпуск про то, как наше государство обращается с врачами, которые бьются с Covid-19. Просто прекрасная работа", - написал он.