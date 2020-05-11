"Родные мои!": Путин обратился к россиянам и отменил режим нерабочих дней

О "сохранении тысячи жизней"

По словам главы РФ, мировой опыт показал, что именно неготовность, перегрузка системы здравоохранения стала основной причиной высокой смертности, что не позволило спасти тех, кому можно было помочь.

"А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно сказать это без всякого преувеличения, многие тысячи жизней", - сказал Путин.

О выходе из карантина

Президент России объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Период нерабочих дней отменяется для всех отраслей экономики, сказал он. Выход из режима ограничений быстрым не будет, добавил Путин.

По его словам, выход из режима ограничений должен быть последовательным и осторожным. Он отметил, что права на ошибку нет.

Об ограничениях для пожилых людей

Для жителей России старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, по словам Путина, "режим повышенной безопасности" будет сохраняться и после 12 мая.

"Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса", - сказал Путин.

О выплатах врачам

Президент России Владимир Путин пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за апрель.

"Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - сказал он.

Во время обращения к россиянам Путин заявил, что по состоянию на 9 мая выплаты за апрель получили только 56 тысяч медиков - это меньше половины тех, кому были положены надбавки. Деньги, по словам президента, выплатили только в 56 регионах, хотя средства, заложенные на это в апреле, поступили во все регионы.

О дополнительных выплатах семьям с детьми

Во время своего обращения Путин пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 (c 42 до 85 евро). Кроме того, президент предложил выплачивать по 5000 рублей (62 евро) на одного ребенка семьям с детьми до трех лет.

Видео: Запись обращения Владимира Путина 11 мая

Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения Covid-19. С момента начала эпидемии умерли более 2000 человек. Общее число зарегистрированных случаев в России по состоянию на 11 мая достигло 221 344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.