75 евро за пару! В Facebook некий Янис продает кресла из самолетов airBaltic

Объявления появились в то время, когда во многих самолетах компании airBaltic снимали кресла, чтобы провести их обслуживание (уборку), а также для того, чтобы транспортировать защитные маски и респираторы.

К объявлениям, появившимся на Facebook, была прикреплена фотография, на которой можно было увидеть кресла самолета, расположенные в неком дворе.

Выдав себя за потенциального покупателя, журналист Bez Tabu начал переписку с продавцом Янисом. Мужчина сообщил, что комплект из двух кресел стоит 75 евро, комплект из трех кресел - 100 евро. Кроме того, он добавил, что может доставить кресла на дом.

Спустя некоторое время продавец оборвал переписку, а также удалил объвления.

Представитель airBaltic Дидзис Рудманис объяснил, что из самолетов кресла достали для того, чтобы провести уборку. Рудманис ознакомился с объявлениями и пришел к выводу, что кресла таких моделей были в самолетах национальной авиакомпании.

"Со стороны airBaltic можем подтвердить, что кресла такой модели действительно использовались в отдельных самолетах Airbus A220-300. Однако в последние два года они были заменены на более новые. Сейчас таких кресел в наших самолетах нет", - прокомментировал он.

Демонтаж кресел производила компания Samco, которая занимается обслуживанием самолетов. Не известно, имела ли право компания продавать кресла в интернете.