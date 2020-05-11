Вт, 12.05.2020
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Россия на третьем месте по числу заболевших Covid-19, а Лукашенко готовится к выборам

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Россия уже третьем месте по числу заболевших коронавирусом. А Путин призывает ослабить карантинные меры. Президент предлагает россиянам выйти на работу, а некоторым обещает финансовую поддержку. 
  • Беларусь готовится в выборам президента. Лукашенко провел парад и начал предвыборную кампанию. Почему он не собирается переносить голосование из-за коронавируса, и кто представит оппозицию?
  • Чешские СМИ назвали имя дипломата, который мог привезти яд рицин в Прагу. Журналисты уверяют - следы ведут к главе отделения Россотрудничества. Почему они сделали такой вывод - в эфире рассказывает автор расследования.
  • Европейские страны ослабляют карантин. В Германии открывают большие магазины, в Швейцарии - средние школы, в Чехии - летние кафе.

Видео: ГЛАВНОЕ | 11.05.20

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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