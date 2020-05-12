Covid-19 в Латвии: плюс четыре новых случая и более 600 выздоровевших

Сообщается, что 627 человека уже выздоровели, скончались 18.

Pēdējās 24h veikti 1900 COVID-19 testi, pozitīvs 4 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 79 047 izmeklējumi, saslimušas 950 personas un 627 izveseļojušās, 18 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 12, 2020

В минувшие сутки госпитализированы два человека. На данный момент в стационарах лечение проходят 30 человек с Covid-19, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti 2 pacienti ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 30 pacienti: 28 pacienti ar vidēji smagu, 2 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 111 pacienti (Nacionālā veselības dienesta dati). — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 12, 2020

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 79 047 анализов.

Стоит отметить, что во вторник, 12 мая, в Латвии смягчены ограничения продленного до 9 июня режима чрезвычайной ситуации.