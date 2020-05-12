Вт, 12.05.2020
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Covid-19 в Латвии: плюс четыре новых случая и более 600 выздоровевших

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ФОТО: PEDRO PARDO / AFP

В минувшие сутки в Латвии проведено 1900 анализов на Covid-19. Положительными оказались четыре, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Всего Covid-19 официально подтвержден у 950 латвийцев. 

Сообщается, что 627 человека уже выздоровели, скончались 18.

В минувшие сутки госпитализированы два человека. На данный момент в стационарах лечение проходят 30 человек с Covid-19, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 79 047 анализов. 

Стоит отметить, что во вторник, 12 мая, в Латвии смягчены ограничения продленного до 9 июня режима чрезвычайной ситуации. 

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