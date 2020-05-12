Отчет SAB: кто прослушивает разговоры латвийцев

В SAB находится единственная официальная установка, при помощи которой правоохранительные органы проводят контроль за телефонами. Результаты "прослушки" передают органам, которые инициировали этот процесс. Для того, чтобы прослушивать разговоры, необходима санкция судьи Верховного суда, сообщает LETA.

Надзор за соответствием "прослушки" проводит генеральный прокурор или уполномоченные им прокуроры.

Согласно отчету SAB, в прошлом году активнее всего устройством для прослушивания телефонных разговоров пользовалась Госполиция - в 35% случаев, Служба государственной безопасности - 21%, а сам SAB - 11,6%.

Служба военной разведки и безопасности инициировала 10,8% "прослушек", Государственная погранохрана - 7,9%, Налоговое и таможенное управление - 7,5%, Бюро внутренней безопасности - 3,6%, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 2,2%.

Остальные случаи приходятся на Управление мест заключения, Военную полицию и Управление внутренней безопасности Службы госдоходов.