Винькеле: миллион респираторов ждут проверки качества. Ее можно сделать в Финляндии

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma министр сообщила, что груз сейчас находится в Латвии, но ему требуется проверка качества, которую можно провести в Финляндии.

"Несмотря на то, что это не сертифицированная лаборатория, по результатам проверки мы сможем убедиться в том, что респираторы в этом грузе безопасны к использованию. Можно сказать, что это такое решение "военного времени", - сообщила министр.

Винькеле отметила, что в Латвии никто не будет поставлять медикам некачественные средства защиты, но нужно понимать, что в нынешних условиях невозможно получить сертификаты качества респираторов.

"Мы не единственная страна, которой нужны средства защиты", - добавила министр.

На вопрос, куда делись местные предприниматели, ранее выразившие готовность производить защитные маски, Винькеле отметила, что это был миф кризисного времени про до сих пор неизвестные предприятия, которые вроде бы что-то производят.

Пока известно об одной компании в Екабпилсе, которая производит безопасные для использования респираторы. С ними заключен договор о поставках.

"О производстве тканевых масок ранее сообщила Lauma, но их продукт не выдержал проверку, а товары других предприятий мы не видели. Поэтому надо спросить, где эти предприятия. Минэкономики подготовило объемный пакет предложения, в который включены и критерии качества, и гранты на производство и другие благоприятные условия", - рассказала Винькеле.

Ранее Винькеле сообщила, что если сохранится ситуация с нехваткой индивидуальных средств защиты для медиков, в течение нескольких недель придется принять решение об ограничении медицинский услуг.