Начат уголовный процесс о зарплатах "в конвертах". СГД приходит и изымает деньги

Определив примерную дату выплаты зарплат "в конвертах", СГД в прошедшую пятницу провела проверку на предприятии и обнаружила более 18 000 евро наличными, которые были подготовлены для неофициальных выплат работникам.

"Разумеется, люди ушли домой без зарплат "в конвертах"", - сказала Яунземе.

Гендиректор СГД сообщила, что налоговая служба составила список предприятий, на которых существует риск выплаты зарплат "в конвертах".

"У нас уже составлен список. Сейчас мы работаем по нему, реально приходим и изымаем деньги, потому что работа по убеждению, которую мы до сих пор вели, разъясняя, что предприятия должны скорректировать в своем поведении, не дала результата", - сказала Яунземе, признав, что это дорогая и крайняя мера.

В СГД сообщили, что управление налогово-таможенной полиции провело семь обысков в помещениях предприятия, по месту жительства ряд лиц и в автомобилях.

Во время обысков обнаружены наличные деньги на сумму более 18 000 евро, 513 патронов, а также другие предметы.

"В ходе первоначального досудебного расследования установлено, что с 2019 года по нынешний момент предприятие в бухгалтерских регистрах не указывало зарплаты и выплачивало неучтенные зарплаты наличными примерно 30 работникам", - сообщили в СГД.

Процесс начат по статье 217.1 Уголовного закона. Три человека признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.