В Эстонии коронавирус имеет не менее восьми мутаций

По сравнению с первоначальным штаммом, распространявшимся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии.

"Все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса SARS-CoV-2, распространение которой началось предположительно с Северной Италии и которая сейчас вызывает заболевание преимущественно в Европе", - пояснил специалист биоинформатики Тартуского университета Ааре Аброй.

Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями в Эстонии появились еще две мутации генома вируса.

Дальнейшие анализы должны показать, в скольких случаях вирус ввозили в Эстонию и в какой мере он распространился на месте. Тем не менее, по паттерну мутаций можно поделить эстонские штаммы на две группы. «Совпадают ли эти группы со вспышками на Сааремаа и в Выру, должен также выявить дальнейший анализ вместе с эпидемиологическими и клиническими данными», - сказал старший научный сотрудник медицинской вирусологии Тартуского университета Радко Ави.

На первом этапе исследования были проанализированы различные участки генома шести штаммов SARS-CoV-2, обнаруженных во взятых в середине марта пробах. Дальнейшая цель — секвенировать полный геном у большей части эстонских пациентов.

Это позволит уточнить пути распространения вируса и внести ясность и в случаи заражения, источник которых пока неизвестен.

Долгосрочная цель исследования — разработать методику анализа новых, ранее не известных вирусных инфекций, и создать отечественную экспертизу в этой области. Это позволило бы Эстонии изучать и диагностировать подобные инфекции, не завися от помощи иностранных государств.